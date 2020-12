Lauenburg. Wie wäre es mal wieder mit einem spannenden Spiele-Abend? Früher gehörten in der Zeit zwischen den Feiertagen Spielrunden am großen Familientisch einfach dazu. Es muss ja nicht immer das klassische Mensch-Ärger-nicht-Spiel sein, aber auch der Spielekonsole sollte man mal Freizeit gönnen.

Lauenburgs Büchereichefin Uta Silderhuis freut sich schon das ganze Jahr auf die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, denn nur selten hat die Familie soviel Zeit füreinander. Davon ist sie fest überzeugt, auch wenn sie natürlich weiß, dass Playstation, Xbox und Wii den guten alten Brettspielen in vielen Haushalten längst den Rang abgelaufen haben.

Kinderbuchautoren lesen online aus ihren Büchern

Doch alte Traditionen und neue Technik müssen ja kein Widerspruch sein. Die Facebookseite der Lauenburger Bücherei bietet einen Link zu einer Online-Lesereihe bekannter Kinderbuchautoren. Unter dem Titel Adventsvideos hat die Büchereizentrale Schleswig-Holstein Autoren der diesjährigen Jugendbuchwochen gebeten, Lesungen ins Netz zu stellen: Da gibt es „Yoga-Quatsch mit Tanja Mairhofer“ oder die „Drachenweihnacht“ von Stefan Gemmel. Anja Janotta liest aus ihrem neuen Buch „Nicht an rosa Elefanten denken“ und die neusten Abenteuer der „Drei ??? Kids“ liest Autor Ulf Blanck vor.

„Zur Adventszeit haben wir eine kleine Überraschung für alle Kinder und Jugendlichen in Schleswig-Holstein vorbereitet“, schreibt die Büchereizentrale auf ihrer Seite www.bz-sh.de. Die Lesungen dauern jeweils etwa eine halbe Stunde und können auf der Seite der Büchereizentrale kostenlos heruntergeladen werden – als Gute-Nacht-Geschichte oder um sich zusammen auf die Couch zu kuscheln und den lustigen und spannenden Abenteuern zu lauschen.

Spielempfehlungen für den Familientisch

Zugegeben: Die Klassiker Mensch-ärgere-dich nicht- oder Mikado sind nicht mehr unbedingt der Renner bei den Sprösslingen. Es gibt aber viele Familien-Brettspiele, die auf keinen Fall langweilig sind. Beim Brettspiel Azul geht es darum, möglichst viele, aber nicht zu viele Fliesen-Teile aus der Mitte des Tischs zu bekommen und in ein eigenes 5×5 Raster einzubauen. Je besser man das macht, um so mehr Punkte gibt es. Das Spiel gewann mehrere Preise und war Spiel des Jahres 2019.

Ein richtiges Phänomen ist Die Crew – reist gemeinsam zum 9. Planeten geworden. Das Stichspiel sorgt dafür, dass man immer noch eine Mission gemeinsam spielen und bestehen will und sorgt dabei in 50 Leveln für reichlich Abwechslung.

Bei Speedy Roll , dem Kinderspiel des Jahres 2020, müssen Kinder Geschicklichkeit beweisen, was auch für sehr kleine Kinder funktioniert. Der kugelige Igel rollt über den Boden und sammelt dabei vieles ein. Dabei kann man das Spiel sowohl miteinander als auch gegeneinander spielen. Kindgerechte Fantasy bietet Andor Junior. Hier ziehen die kleinen Helden in die Welt und bestehen Abenteuer, in dem sie verschiedene Aufgaben lösen. Dabei ist der Anspruch ideal für Kinder und sie erleben eine tolle Geschichte. Perfekt für lange Abende in der Weihnachtszeit.

Kindern vorlesen ist nicht aus der Mode gekommen

Früher wurden den Kindern an den Tagen vor Weihnachten gern Geschichten vorgelesen, um die Zeit bis zur Bescherung zu verkürzen. Der Renner in diesem Jahr: Das Vorlesebuch „Einmal, als der Bär ans Meer kam“ – 50 liebevoll illustrierte Geschichten bekannter Autorinnen und Autoren. Wer gern noch mehr Tipps hätte für Weihnachten in gemütlicher Familienrunde, kann für die nächsten Tagen einen Besuch in der Stadt- und Schulbücherei (Weingarten 12) einplanen.

Öffnungszeiten: Donnerstag 11 bis 18 Uhr, Freitag 11 bis 16 Uhr, Sonnabend 10 bis 13 Uhr und Mittwoch von 11 bis 16 Uhr.