Lauenburg. Einmal ganz in Ruhe einkaufen können – das ist ein Traum vieler Kunden, die noch schnell vor Kassenschluss durch den Supermarkt hetzen. Eine Lauenburgerin hat sich diesen Traum erfüllt, der allerdings nur von kurzer Dauer war.

Frau kauft nach Ladenschluss im Supermarkt ein

Bereits am vergangenen Freitag hatte sie die Durchsagen zum Ladenschluss überhört und auch die Verkäufer, die um 21 Uhr den Supermarkt an der Mecklenburger Straße schlossen, war ihre letzte Kundin entgangen. So kam es, dass gegen 21.35 Uhr dann der Alarm auslöste: Ein Sicherheitsdienst und die Polizei fuhren zum „Tatort“ und sahen durch die Glasscheiben die Dame, die in aller Ruhe ihren Einkaufswagen durch die Gänge schob.

Erst auf den Hinweis der Polizeibeamten wurde der Frau klar, dass sie mittlerweile ganz allein im Markt war. Zusammen mit der Kundin, aber ohne deren Einkauf, verließen die Polizisten den Laden und schlossen ab.