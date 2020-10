Lauenburg. Die Corona-Pandemie hemmt wegen der geltenden Regelungen auch Verfahren der unmittelbaren Bürgerbeteiligung. Gerade deshalb müssten mehr digitale Portale eine Einflussnahme der Bürger auf politische Entscheidungen und die Arbeit der Verwaltung möglich machen, meinen die Lauenburger Grünen.

Zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energiewende und Digitalisierung bringen sie deshalb einen entsprechenden Antrag ein. Darin heißt es: „Eine gute Information fördert ein Verständnis für Entscheidungen der Bürger zu ihrer Stadt und das Engagement für ihre Stadt.“ Die Verwaltung möge daher prüfen, welche Anbieter von digitalen Beteiligungsformaten für die Umsetzung in Lauenburg geeignet wären.

Bürgerbeteiligung auf digitalem Wege ermöglichen

Wenn sich die Politik mehrheitlich für diesen Antrag entscheidet, muss die Stadt das Rad aber nicht neu erfinden. Seit Februar dieses Jahres steht für Kommunen in Deutschland die kostenlose Plattform Consul zur Verfügung. Diese Plattform Consul wurde vor drei Jahren in Madrid entwickelt. Die Software basiert auf fünf Säulen: Diskussionsplattform, Vorschlagswesen, Abstimmungen, Bürgerhaushalte und kollektive Prozesse.

Auch wer sich ärgert, dass wieder einmal ein Straßenleuchte defekt ist oder irgendwo Müll illegal entsorgt wurde, kann diesen Hinweis digital per bundesweiter Mängelapp der Seite www.mängelmelder.de vorbringen. Das ginge zwar auch, ohne dass sich Lauenburg anmeldet, aber über das Portal können sich Kommunen zusätzlich kostenlos eine eigene Version der App erstellen lassen, um gezielter auf lokale Gegebenheiten eingehen zu können. Von dieser Möglichkeit haben im vergangenen Jahr knapp 50 Kommunen in Deutschland Gebrauch gemacht.

In Norderstedt gibt es politische Sitzungen per Videostream

Seit 2013 nutzt die Stadt Geesthacht den bundesweiten Mängelmelder. Auf der Webseite der Stadt gibt es einen entsprechenden Link. Wer einen Mangel meldet, kann den Bearbeitungsstatus jederzeit einsehen. Bei Hinterlegung der E-Mail-Adresse gibt es eine zusätzliche Information über den Arbeitsstand. Das Thema digitale Bürgerbeteiligung wird in vielen Städten derzeit auch in anderer Richtung diskutiert.

In Deutschland gibt es bereits diverse Kreise und Städte, die ihre politischen Sitzungen per Videostream öffentlich machen, Kiel etwa und Norderstedt. In der Corona-Zeit wurde es immer mehr. Die Sitzungen des Kreistages im Herzogtum Lauenburg werden über den Offenen Kanal Lübeck regelmäßig übertragen – allerdings nur der Ton und nicht das Bild.

Die Sitzung des Ausschusses beginnt am Montag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Forum der Albinus-Gemeinschaftsschule. Zu Beginn der Sitzung ist wie immer einen Einwohnerfragestunde vorgesehen.