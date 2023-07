Stadtradeln: Geesthacht knackt die 150.000-Kilometer-Marke

Geesthacht. Die ehrgeizige Vorgabe von Bürgermeister Olaf Schulze vor dem Beginn der dreiwöchigen Aktion Stadtradeln in Geesthacht lautet seit Jahren: die Marke von 150.000 Kilometern mit dem Fahrrad zu zu knacken – ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder einfach nur aus Spaß an der Freude. Was im Vorjahr nicht gelang, klappte dieses Mal. Die 835 Radelnden in 46 verschiedenen Teams sind insgesamt 158.232 Kilometer gefahren – das sind für Geesthacht bei seiner achten Teilnahme neue Rekorde in Sachen Kilometern und Teilnehmern.

Legt man den durchschnittlichen Ausstoß pro gefahrenen Autokilometer zugrunde (142 Gramm CO 2 ), dann haben die Geesthachter in den drei Stadtradeln-Wochen 26 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Im vergangenen Jahr nahmen 780 Teilnehmer in 48 Teams teil und radelten 123.699 Kilometer weit.

Stadtradeln: Geesthacht stellt zwei Rekorde auf

Im bundesweiten Vergleich lag Geesthacht damit in der Kategorie „Kilometer absolut“ auf Platz 469 unter den 2557 teilnehmenden Kommunen und in Schleswig-Holstein auf Rang 20 von 117. Welche Platzierung es dieses Mal wird, steht noch nicht fest.

Im Ratssaal des Rathauses wurde nun zunächst Bilanz für Geesthacht gezogen und die besten Mannschaften geehrt. Bei den meisten Kilometern absolut gewann das traditionell im Vorderfeld liegende Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) mit 17.029 Kilometern, gefolgt vom Hereon-Team Geesthacht (12.640 Kilometer) und der Stadtverwaltung Geesthacht (9572 Kilometer). Das OHG stellte mit 130 Radfahrern auch das größte Team insgesamt.

OHG siegt in zwei Kategorien, bester Mann fährt 2311 Kilometer

Das Team mit den meisten Kilometern pro Kopf war das „Radler Duo“ bestehend aus Heidi und Andreas Bialk (jeweils 874 Kilometer), gefolgt vom ADFC (629 km/pro Kopf) und den „Mittwochsradlern“ (371 km/Kopf).

Beim Blick auf Einzelradfahrer ist zu bilanzieren, dass zahlreiche Teilnehmer die 1000-Kilometer-Marke in den drei Wochen geknackt haben. An der Spitze bei den Männern war mit großem Abstand Jan Lauritzen vom Team der Stadtverwaltung mit 2311 Kilometern. Der Zweitplatzierte kam auf 1477 Kilometer. Beste Frau war Kathrin Unger mit 952 Kilometern vom Team „Depesche“.

Bürgermeister Olaf Schulze zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Bürger: „Die 150.000 Kilometer sind es nun wirklich geworden, aber ich bin mir sicher, dass wir diese Zahl auch im kommenden Jahr wieder anstreben. Beim Stadtradeln geht es für mich jedoch in erster Linie darum, zu zeigen, dass man vor allem die kürzeren Strecken mit dem Rad zurücklegen kann. Das Stadtradeln soll für klimafreundliche Mobilität werben und möglichst viele Personen für eine bewusste Bewegung sensibilisieren – und das ist uns wieder gelungen“, resümierte Olaf Schulze.