Jahrmarkt: Während einer Fahrt im Riesenrad auf Geesthacht herabschauen

Am Freitag, 19. Mai, geht’s los. 60 Schausteller machen beim Jahrmarkt in der City Station. Wo überall Straßen gesperrt sind.

Beim diesjährigen Frühjahrsmarkt wird auch wieder ein Riesenrad vor dem Geesthachter Rathaus aufgebaut. In dieem Jahr ist es die große Variante.

Geesthacht. Es wird turbulent zwischen Rathausplatz und Trift. Rund 60 Schausteller machen von Freitag bis Montag, 19. bis 22. Mai, für den Jahrmarkt in der Geesthachter Innenstadt Station. „Wir haben eine bunte Mischung zusammengestellt, die für Jung und Alt etwas bereithält. Ich denke, darüber werden sich vor allem Familien freuen“, kündigt Marktmeister Jörg Obermüller an, der den Frühjahrsmarkt organisiert.

Mit einer Vielzahl von Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten soll der Markt ein unvergessliches Erlebnis für alle Besuchende sein. Bereits der Jahrmarkt im Oktober erlebte bei mildem Wetter einen guten Zuspruch.

Neben Autoscooter, Breakdancer und mehreren Kinderkarussells ist auch wieder ein Riesenrad aufgebaut worden. „Wer schwindelfrei ist, kann eine Fahrt wagen, denn in diesem Jahr haben wir eine große Variante vor Ort. Die Mitfahrerinnen und Mitfahrer kommen darin auf eine Höhe von knapp 50 Metern, und da kann man schon einiges von Geesthacht sehen“, berichtet Jörg Obermüller. Für dieses Fahrgeschäft – es ist bestückt mit 55.000 LED-Lampen und schon von Weitem ein echter Hingucker – ist der Platz vor dem Geesthachter Rathaus reserviert.

Jahrmarkt: Geöffnet ist am Freitag nun eine Stunde länger

Geöffnet ist der Jahrmarkt am Freitag von 16 bis 23 Uhr, Sonnabend von 14 bis 23 Uhr und Sonntag von 14 bis 22 Uhr sowie am Montag von 14 bis 20 Uhr. Zum offiziellen Startschuss spricht Bürgermeister Olaf Schulze am Freitag um 16 Uhr vor dem Rathaus zu den Besuchern.

Die Änderung der Öffnungszeiten geht auf einen Wunsch der Jahrmarktbeschicker zurück. Früher musste schon am Freitag um 22 Uhr Ruhe herrschen, nun ist eine Stunde länger Betrieb erlaubt. Diese Stunde wurde dem Sonntag abgezogen, weil die Besucherzahlen im Gegensatz zum Freitag am Sonntag bereits ab 21 Uhr stark zurückgingen. Die Erweiterung der Öffnungszeit am Freitag wurde von der Stadtverwaltung wegen des anschließenden Wochenendes hinsichtlich der Nachtruhe als vertretbar eingeschätzt.

Straßensperrungen führen bis Dienstag zu Behinderungen

Für Bewohner und den Straßenverkehr bringt das Jahrmarktvergnügen einige Einschränkungen mit sich. Bis Dienstag, 23. Mai, werden bis 9 Uhr folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt: Krumme Straße, Schüttberg, Twiete, Rathausstraße im Abschnitt Berliner Straße/ Hafenstraße, Buntenskamp im Abschnitt Rathausstraße/ Trift, Lauenburger Straße im Abschnitt Schüttberg/Rathausstraße (die Lauenburger Straße bleibt bis zur Zufahrt zum Johanniter-Krankenhaus frei), Hafenstraße im Abschnitt Schillerstraße/Rathausstraße sowie die Verbindungsstraße Bandrieterweg/Marktstraße zur Rathausstraße.

Die im Abschnitt Schillerstraße bis Hafenstraße ebenfalls gesperrte Rathausstraße kann am Dienstag bereits ab 7 Uhr wieder durchfahren werden. Länger dauern die Abbau- und Aufräumarbeiten an der Trift. Sie bleibt bis zum Dienstag, 16 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt: Die Straßensperrungen führen auch zu Bushaltestellenverlegungen und Umleitungen der VHH.