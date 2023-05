Energiekrise: Welche Heizung passt zu meinem Haus? Experten geben Tipps

Geesthacht. Noch nie haben zeitgleich so viele Immobilienbesitzer und Häuslebauer in Deutschland gegrübelt, wie sie ihr Eigenheim oder ihre Wohnung fit für die Zukunft machen. Wer unabhängige Informationen von Experten sucht, kann sich in eine Veranstaltungsreihe einwählen. Am Mittwoch, 3. Mai, geht es zwischen 18 und 19.30 Uhr um die Frage, wie sich diverse Förderprogramme für die Heizwende richtig nutzen lassen.

Wer teilnehmen möchte, findet unter auf der Homepage der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein die Möglichkeit, sich zur jeweiligen Online-Veranstaltung anzumelden. Wer einen Überblick benötigt, welche Fördermöglichkeiten es für die Nutzung von Sonnenenergie für die Heizungsunterstützung gibt oder für die Gewinnung von Strom mit Photovoltaikanlagen, ist hier ebenso richtig wie Menschen, die eine Hausfassade dämmen oder ihre Heizung ersetzen wollen.

Klimaschutz: Welche Heizung ist für mein Haus die richtige?

Verbraucherzentrale und Klimaschutzmanager im Kreis Herzogtum Lauenburg laden erneut zu gemeinsamer Info-Runde, diesmal unter dem Motto „Frischer Wind für die Energiewende zu Hause“ ein. Am 30. Mai spricht von 18 bis 19.30 Uhr ein Experte, ebenfalls im Internet, zu Photovoltaik und Solarthermie. Ein Info-Abend vor Ort schließt die Reihe ab: Im Forum der Albinus-Gemeinschaftsschule in Lauenburg, Schulstraße 1, geht es am 13. Juni um die zentrale Frage: „Welche Heizung ist für mein Haus richtig?“