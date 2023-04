Frederik Grundwald, Schwiegersohn von Landwirt Peter Buhk, zieht mit seinem Traktor Spargeldämme am Ortsausgang von Geesthacht.

Lokale Wirtschaft Spargelsaison in Geesthacht beginnt mit Verspätung

Geesthacht. Peter Buhk ist in diesem Jahr spät dran. Sogar „extrem spät“ wie der Geesthachter Landwirt einräumt. Doch nun hat das Warten ein Ende: Ab Donnerstag, 27. April, gibt es auch auf seinem Hof im Ortsteil Besenhorst den ersten frischen Spargel der Saison – zwei Wochen nachdem Spargelherzog Timo Bohnhoff in Salem die Saison für das Edelgemüse eröffnet hatte im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Der Grund: natürlich das Wetter. In diesem Frühjahr war es für das Stangengemüse lange zu kalt und zu nass. So konnte Buhks Schwiegersohn erst am Osterwochenende mit Traktor und Fräse die Spargeldämme pflügen, ohne den Boden kaputt zu machen.

Spargelsaison beginnt verspätet: Kilo Spargel kostet zwischen 13 und 16 Euro

Landwirt Peter Buhk (Archivfoto) verkauft im Ortsteil Besenhorst wieder Spargel. Diesmal aber aus einem Verkaufswagen.

Foto: Dirk Schulz

Auch der Umweltgedanke spielte eine Rolle. „Ich wehre mich einfach dagegen, den Spargel unter mehrere Lagen Folien zu packen und warte bis die Natur soweit ist. Beim Kunden ist ja auch die Plastiktüte für den Verkauf verpönt“, sagt Peter Buhk. Doch nur mit vielen Folien gelingt eine „Verfrühung“ der Ernte, wie die Landwirte sagen.

Auf rund fünf Hektar Fläche, gelegen am Ortsausgang von Geesthacht nach Hohenhorn, baut Peter Buhk Spargel an. Allerdings drängen sich die Köpfe der Stangen noch nicht in Massen aus der Erde. Noch sind auch nicht alle der später einmal sechs Erntehelfer im Einsatz.

Auch in Worth gibt es Stangen aus eigener Ernte

„Wir verkaufen solange der Vorrat reicht“, sagt Peter Buhk. Nachdem aus seinem früheren „Landhof Buhk“ ein „Kiebitz Markt“ für Biolebensmittel wurde, verkauft Peter Buhk den Spargel an gleicher Stelle aus einem Verkaufswagen heraus (täglich ab 9 Uhr, Besenhorst 34). Aktuell gibt es zwei Sortierungen nach Qualität, für 15,90 Euro beziehungsweise 12,90 Euro pro Kilo. Grüner Spargel kostet 9,90 Euro.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim Spargelhof Schultz in Worth (Dorfstraße) gibt es bereits seit Ostern das königliche Gemüse – auch aus eigenem Anbau, aber nach dem Einsatz von mehr Folie. Hier kostet die erste Sorte 14 Euro pro Kilogramm, die zweite 13 Euro pro Kilogramm und Bruch-Spargel gibt es für 8 Euro das Kilogramm. Geöffnet ist wochentags von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende und feiertags von 9 bis 13 Uhr. dsc