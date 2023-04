Langeweile an den Feiertagen? Muss nicht sein. In Geesthacht gibt es viel Programm, vom Lagerfeuer am Beachclub bis zur Ostereiersuche.

Auf so volle Bahngleise wie bei den Weihnachtsfahrten der Dampflok "Karoline" hofft die Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn auch an Ostern.

Geesthacht An Ostern dampft die „Karoline“ sogar an drei Tagen

Geesthacht. Solange auf der Bahnstrecke zwischen Geesthacht und Bergedorf-Süd noch keine Züge nach Fahrplan verkehren, ist eine Fahrt mit der historischen Dampflok „Karoline“ die einzige Möglichkeit, auf der Schiene von A nach B zu kommen. Die Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn holt die alte Dame (Baujahr 1945) an Ostern gleich an drei Tagen – von Karfreitag bis Ostersonntag – aus dem Lokschuppen beim Alten Bahnhof, wo übrigens neuerdings ein Bild der dampfenden Dame an der Außenwand hängt.

„Wir haben kurzfristig entschieden, einen Tag mehr zu fahren, weil wir einen heißen Sommer fürchten und wir dann wieder nicht unter Dampf fahren dürfen“, sagt Gerhard Rösler von den Geesthachter Eisenbahnern. Und ohne „Karoline“ sinken die Einnahmen. Wer also auf Nummer sicher mit der Dampflok fahren will, sollte sich einen Ostertermin herauspicken.

Die „Karoline“ fährt diesmal auch bis Krümmel

Dieses neue Bild der fahrenden Karoline hängt neuerdings am Lokschuppen am Alten Bahnhof. Gerhard Rösler (AG Geesthachter Eisenbahn) freut sich über die Spende eines Geesthachter Geschäftsmannes.

Foto: Privat

Die „Karoline“ fährt an allen Tagen vom Alten Bahnhof in Geesthacht mit Stopps in Escheburg und Börnsen zur Haltestelle Bergedorf-Süd (Neuer Weg) und wieder zurück. Los geht es in Geesthacht jeweils um 10.15 Uhr, 12.30 Uhr, 15.15 Uhr und 17.55 Uhr. Abfahrt in Bergedorf ist um 11.05 Uhr, 13.20 Uhr, 16.05 Uhr und 18.45 Uhr. Die beiden mittleren Fahrten ab Bergedorf-Süd enden jeweils erst im Geesthachter Ortsteil Krümmel. Am Freizeitbad Geesthacht nahe dem Menzer-Werft-Platz ist hier ein weiterer Halt.

Osterlagerfeuer am Beachclub

Die einfache Fahrt zwischen Geesthacht und Bergedorf kostet 5 Euro, zwischen Geesthacht und Krümmel werden 3 Euro berechnet. Kinder (4-14 Jahre) fahren zum halben Preis. Hunde und Fahrräder können für je einen Euro mitgenommen werden.

Wer am Ostersonnabend nach der letzten Tour der „Karoline“ am Alten Bahnhof in Geesthacht angekommen ist, muss nur 800 Meter zu Fuß zum Menzer-Werft-Platz laufen und könnte zum Osterlagerfeuer am Beachclub von Sascha Franke gehen. Von 19 bis 23 Uhr gibt es dort chillige Live-Musik mit der Gruppe Jamiti aus Grünhof. Franke hat den Beachclub mit neuen Möbeln und Toiletten versehen. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ostereiersuche und gemeinsames Singen

In der Stadtbücherei Geesthacht (Rathausstraße 58) versteckt der Osterhase bereits am Gründonnerstag Ostereierkarten, die am Tresen in Schokolade getauscht werden können. Gesucht werden kann von 10 bis 19 Uhr. Am Ostersonnabend ist die Bücherei geschlossen. Am Ostersonntag können Ostereier von 10 bis 12 Uhr an der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Grünhof-Tesperhude gesucht werden (Grünhofer Straße). Die AWO Börnsen lädt für Ostermontag ab 11 Uhr zum Ostereiersuchen hinter der Schule (Hamfelderedder) ein.

Wer Lust auf ein gemeinsames Sing-Event hat, ist bei einer Neuauflage von „Geesthacht singt“ am Sonnabend, 8. April, willkommen. Ab 20 Uhr kann im Kleinen Theater Schillerstraße nach Herzenslust geschmettert werden. Auf dem Programm stehen Popsongs der vergangenen Jahrzehnte.

Auch die Kirchen bietet ein vielfältiges Programm

Die Kirchen feiern die Auferstehung von Jesu Christi mit verschiedenen Gottesdiensten. Am Gründonnerstag, 6. April, lädt die St. Thomas-Gemeinde in Grünhof zum Tischabendmahl ein (Westerheese 17). Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Der Gottesdienst, der in ein gemeinsame Abendessen mit Brot, Käse, Quark und Trauben übergeht, beginnt um 19 Uhr und wird von Konfirmanden mitgestaltet. Am Karfreitag beginnt der Gottesdienst um 15 Uhr und wird musikalisch gestaltet vom St.-Thomas-Chor.

In der St.-Salvatoris-Kirche beginnt der Abendmahlgottesdienst am Gründonnerstag um 18 Uhr (Kirchenstieg) in „besonderer“ Form in einer ausgeräumten Kirche ohne Bänke mit Pastorin Saskia Offermann. An Karfreitag ist Gottesdienst um 11 Uhr mit Jana Wagner, in der Osternacht am 8. April um 23 Uhr finden im Gottesdienst auch Taufen statt. Am Ostersonntag beginnt ein festlicher Gottesdienst mit Saskia Offermann um 11 Uhr, und am Ostermontag steigt ein Familiengottesdienst mit anschließender Ostereiersuche mit Andreas Seifert.