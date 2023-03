Schneefall sorgt im Norden für schöne Winterlandschaft – aber auch matschige Straßen. Daran wird sich so schnell nichts ändern.

Wetter Geesthacht Noch mehr Schnee am Sonnabend – Winterdienst im Dauereinsatz

Geesthacht. Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs Geesthacht an der Mercatorstraße arbeiten derzeit im Akkord. Seit Freitag, 10. März um 3 Uhr früh sind rund 15 Kräfte im Dauereinsatz und hatten ob des kräftigen Schneefalls alle Hände voll zu tun, um Hauptstraßen und Gehwege vom Schnee zu befreien. Handkolonnen waren mit Schneeschiebern und Besen unterwegs, um vor Schulen, Kitas und an Bushaltestellen zu fegen.

Vermutlich müssen Schneeschieber und Besen aber auch Schneeräumfahrzeuge auch noch am Sonnabend im Einsatz sein. Denn laut Wetterbericht soll es dann noch stärker schneien. Erst danach rechnen die Mitarbeiter des Betriebshofes mit Entspannung. Es soll zwar kälter werden, aber nicht mehr schneien. Für Sportler haben die weißen Flocken schon jetzt Folgen: Wegen der Witterungsverhältnisse hat die Stadt Geesthacht alle Sportanlagen am Wochenende gesperrt.

Schnee in Bergedorf: Winterdienst im Einsatz

Auch in Bergedorf versuchte der Winter am Freitag Einzug zu halten. Immer wieder rieselten dicke Schneeflocken vom Himmel, doch viel bleibt nicht liegen, auf den Wegen bildet sich schnell Schneematsch. Der Winterdienst ist in Bergedorf laut Pressesprecher Johann Gerner-Beuerle mit zwei bis drei Fahrzeugen unterwegs und je nach Bedarf im Einsatz.

„Besonders an kritischen Punkten wie Brücken wird gestreut“, sagt Johann Gerner-Beuerle. Noch werde nicht davon ausgegangen, dass Schnee liegen bleibt. Die Bodentemperatur sei dafür noch zu hoch. Der Winterdienst stelle sich aber für die Nacht zum Sonnabend auf einen größeren Einsatz ein.