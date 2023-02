Dösselbuschberg in Geesthacht gesperrt: Halteverbot auf Ausweichroute

Geesthacht. Das absolute Halteverbot im Uhrbrookring und in Teilen des Ilenwegs gilt ab Montag, 13. Februar, um 7 Uhr. Die entsprechenden Schilder, die Anwohner in Geesthacht darauf hinweisen, sind bereits aufgestellt. Ab dann rollen durch diese Straßen und den Worther Weg die Autos, die sonst täglich über den Dösselbuschberg fahren – inklusiver zahlreicher Schulbusse. Die wichtige Verbindungsstraße und Zufahrt zu drei Schulen sowie dem Oberstadt-Treff wird jetzt für etwa acht Monate zur Baustelle.

Grund für die Sperrungen: Die Stadtwerke Geesthacht schließen die Bertha-von-Suttner-Schule und die Grundschule in der Oberstadt ans Fernwärmenetz an. Die gesamte Maßnahme kostet knapp 900.000 Euro. Privatpersonen können sich auf eigene Kosten anschließen lassen. Die Stadtwerke wollen auf die Anwohner zugehen.

Über diese Straßen wird der Verkehr im ersten Bauabschnitt umgeleitet.

Foto: Frank Hasse / HA Grafik, HA Infografik, F. Hasse

Nach derzeitigem Planungsstand wird zunächst bis Ende April gesperrt

Während der Bauarbeiten kommt es auf mehreren Abschnitten zur Vollsperrung. Zunächst ist ab dem 13. Februar der Bereich zwischen Hansastraße und Ilenweg dicht. Anwohner kommen aber zu ihren Grundstücken, auch Radfahrer und Fußgänger können passieren. Nach derzeitigem Planungsstand ist ein Zeitraum von zweieinhalb Monaten (Ende April) für Abschnitt eins angesetzt. Zunächst wird der Asphalt abgefräst.

Über die offizielle Umleitungsstrecke (Worther Weg, Uhrbrookring, Ilenweg) fahren auch die Schulbuslinien 8891, 8892, 8893, 8897 sowie am Wochenende der Nachtbus 639.

Im zweiten Bauabschnitt rollt der ganze Verkehr über die schmale Straße Am Ilensol

Eng wird es im Bauabschnitt zwei, wenn der Dösselbuschberg zwischen Ilenweg und Am Ilensoll gesperrt ist. Dann rollt der ganze Verkehr über die schmale Straße Am Ilensoll. Die dortige Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.

In Abschnitt drei ist zwischen Dialogweg und Finkenweg keine Durchfahrt möglich. Bis dahin muss noch eine Lösung für die städtische Ringbuslinie 239 gefunden werden. Die Schulbusse müssen dann auf dem Parkplatz der Bertha-von-Suttner-Schule wenden. Um Platz zum Rangieren zu schaffen, muss dieser umgebaut und mindestens 13 Parkplätze gesperrt werden.

Offen ist noch, wie in Abschnitt drei die Zufahrt zum Dialogweg geregelt wird. An dieser Straße liegen der Oberstadt-Treff, die Hachede-Förderschule, zu der täglich Kinder mit Kleinbussen aus dem gesamten Südkreis gebracht werden und das neue Verwaltungszentrum Süd des Kreises. Die mehrfach verschobenen Arbeiten am ehemaligen Impfzentrum und Berufsbildungszentrum sollen in den kommenden Wochen beginnen. Wie die Baufahrzeuge dann in den Dialogweg kommen, muss noch geklärt werden.