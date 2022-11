Dassendorf: Lebendiger Adventskalender startet weider

Der lebendige Adventskalender wandert wieder von Tür zu Tür in Dassendorf. Aber noch sind nicht alle Abende besetzt

Dassendorf. In Dassendorf wird es nach zweijähriger Pause wieder einen lebendigen Adventskalender geben. Jeweils um 18 Uhr sind an vielen Abenden im Dezember Gäste für eine Auszeit vom Vorweihnachtstrubel herzlich willkommen zum Singen, Zuhören, Schnacken oder einfach nur, um zusammen den Kerzenschein zu genießen. Organisatorinnen sind Martina Koos und Carmen Zastrow. Unbesetzt sind noch das Wochenende 17./18. Dezember und Dienstag, 20. Dezember.

Start ist am 1. Dezember – ausnahmsweise um 18.30 Uhr – mit einem „15 Minuten Gebet für den Frieden“ in der Brunstorfer Kirche. Alle folgenden Termine sind in Dassendorf.

Lebendiger Adventskalender in Dassendorf: Sie sind dabei

Sie sind dabei: Carmen Zastrow, Müssenweg 73 (2. Dezember); Familie Spieckermann (Obsthof), Mühlenweg 74 (3.); Pastor Otto und Team, Kirche, Bornweg 305 (4.); Familie Sahlmann, Grenzwall 206 (5.); Bettina Hammer, Heidkoppelweg 2 (6.); Familie Kirchhoff, Berodtskamp 11 A8 (7.); Familie Peters, Dorfstraße 89 (8.); Heinke Röttger und Jutta Zastrow, Tannenweg 2710 (9.); Familie von der Heide, Mühlenweg 911 (10.); Seniorenwohnanlage Holunderhof, Am Holunderbusch 412 (11.); Familie Schoebel, Kreuzhornweg 1513 (12.); Familie Töpper, Meyersweg 13a (13.); Familie Weber, Rotdornweg 215 (14.); Brigitte Rehkopf und Martina Falkenberg, Achtern Knick 816 (15.); Familie Gawron mit Nachbarschaft „Im Winkel 2-9“ (16.); VHS Chor Fun und Klang, Mensa Grundschule, Bornweg 1820 (19.); Karin Wecke-Meyer, Holunderbusch 1222 (21.); Familie Reimann, Stemmenkamp 2223 (22.); Familie Koos /Einfeldt, Kreuzhornweg 224 (23.).

Sonnabend ist Heiligabend mit Gottesdiensten in den Kirchen.