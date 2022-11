Am Wochenende locken gleich zwei Weihnachtsmärkte

Rund um St. Salvatoris wird es an beiden Tagen weihnachtlich, in der Sporthalle Berliner Straße am Sonntag. Was alles geboten wird.

Geesthacht. Von der Straße aus ist der schöne Fachwerkbau des Kirchenschiffes der Geesthachter St. Salvatoris-Kirche kaum mehr auszumachen. Drumherum sind weiße Zelte und Buden aufgebaut – zum ersten Adventswochenende findet hier der traditionelle Weihnachtsmarkt statt.

Eröffnung ist am Sonnabend um 14 Uhr, dann sind die Buden festlich beleuchtet und besetzt mit Hobbykünstlern, die mit Leidenschaft hergestellte Waren feilbieten. Feuerkörbe unterstreichen die vorweihnachtliche Atmosphäre. Zur Stärkung der Besucher gibt es unter anderem Grünkohl, Kuchen, Waffeln und Glühwein, alles zu familienfreundlichen Preisen.

Weihnachtsmarkt rund um St. Salvatoris und an der Berliner Straße

Auftreten werden der Posaunenchor Wentorf (15 Uhr) und der Zirkus Salvini (15 und 17 Uhr), um 16 Uhr bittet Coro Cantare zum offenen Weihnachtsliedersingen, und zum Schluss des ersten Tages um 18 Uhr gibt es unter Leitung von Kantor Jörn Kuschnereit das Konzert Joy to the world mit Instrumentalisten und Vokalensembles der Gemeinde.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Gottesdienst zum 1. Advent, der Weihnachtsmarkt beginnt danach um 12 Uhr mit dem gleichen Programmablauf wie am Tag zuvor, nur der Posaunenchor ist diesmal nicht dabei. Und zum Abschluss um 18 Uhr heißt es diesmal „St. Salvatoris im Kerzenschein“ mit Musik und Geschichten, gelesen von Birgit und Gunnar Penning.

Der Weihnachtsmarkt des Vereins Partnerschaft für Afrika findet in diesem Jahr in Kooperation mit der Geesthachter Flüchtlingshilfe statt. Peter Jürgen und Jens Kalke (beide Fluchtlingshilfe) warben mit Dirk Steglich (Partnerschaft, v.l.) am gemeinsamen Stand beim verkaufsoffenen Sonntag für den Markt.

Zweiter Weihnachtmarkt in Geesthacht am 1. Advent ist der gemeinsam ausgerichtete Weihnachtsmarkt von Flüchtlingshilfe und Partnerschaft für Afrika in der Sporthalle Berliner Straße (19 bis 17 Uhr). Es gibt Kuchen, Glühwein, Kunsthandwerk und Live-Musik mit den Trommlern der Grundschule in der Oberstadt sowie von Janina Slopianka (13 Uhr), NadSoul (13.45 Uhr) und Klaett (14.30 Uhr). Die Veranstalter bieten eine Tombola zugunsten diverser Projekte in Mali an.

