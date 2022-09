Veranstaltungstipp: Kulturnacht in Geesthacht am 1. Oktober - Das ist das Programm

Werben für die Kulturnacht in Geesthacht: Isabel Stamer (Fachdienst Bildung), Gleichstellungsbeauftragte Anja Nowatzky, Bettina Knoop (Tourist-Information) und Kulturmanagerin Dr. Julia Dombrowski.

Veranstaltungstipp Kulturnacht in Geesthacht: Das wird alles geboten

Geesthacht. Am 1. Oktober wird die Geesthachter Innenstadt wieder zum kulturellen Mittelpunkt des Kreises. Bei der Kulturnacht ab 17 Uhr stehen Konzerte, Pantomime, plattdeutsches Theater, historische Filme, ein Weinfest, Lesungen in Hinterhöfen und Kirchen sowie eine große Abschlussparty auf dem Programm. Damit die Besucher möglichst viel vom Programm sehen können, treten viele Künstler mehrfach auf.

Musik gibt es unter anderem vom Duo Klaett sowie von der aus der Geesthachter Fußgängerzone bekannten Sängerin Nadsoul im Immobiliencenter der Kreissparkasse (Bergedorfer Straße 58), der reiseerfahrene Autor Oliver Lück liest – bei schönem Wetter draußen – in oder vor der Stadtbücherei (Rathausstraße 58). Veenus aus Berlin bringt feinsten melancholischen Elektropop mit deutschen und vietnamesischen Texten bei „Most Wanted Burger“ (Buntenskamp 3a) zum Klingen.

Kulturnacht in Geesthacht mit Konzerten, Theater, Weinfest und mehr

Nadine Forentheil alias Nadsoul spielt häufig in der Geesthachter Fußgängerzone. Bei der Kulturnacht tritt sie im Immobiliencenter der Kreissparkasse auf.

Foto: Dirk Palapies

Im Kleinen Theater Schillerstraße (Schillerstraße 33) gibt es Sketche auf Platt zu hören, zudem eine Führung hinter die Kulissen. Auch im Geesthacht-Museum (Bergedorfer Straße 28) ist Programm: Der Heimatbund und Geschichtsverein aus Geesthacht zeigt dort alte Filme, untermalt mit Kurzvorträgen. Vorab verraten wird, dass es dabei unter anderem auch um Motocross geht.

Ein Höhepunkt des Abends findet sich in der Kirche St. Salvatoris (Kirchenstieg 1): Dort tritt das preisgekrönte Vokalensemble Trifles aus Geesthachts lettischer Partnerstadt Kuldiga auf – eine Premiere in der Elbestadt. Leicht versteckt in der zentralen Einkaufsstraße liegt der Innenhof der Bücherstube Liliehof (Bergedorfer Straße 39, gegenüber der Deutschen Bank). Neben einer Präsentation der Ausstellungsgemeinschaft Lauenburgischer Künstler lesen dort Geesthachterinnen selbst geschriebene Texte vor. zudem spielt der Singer-Songwriter Moritz Ley.

Um 22 Uhr beginnt im SmuX die große Abschlussparty der Kulturnacht

Den Abend können die Kulturnachtschwärmer bei besinnlichen Texten und Klängen in der Christuskirche in Düneberg (Neuer Krug 4) und St. Salvatoris ausklingen lassen – oder schon mal ins SmuX (Lichterfelder Straße 5) gehen. Dort steigt um 22 Uhr die große Abschlussparty, zuvor tritt dort Frank Plagge mit humorvollem Blues auf.

Pantomime Bastian bewegt sich mit seiner Candy Bar zwischen den Orten und hat immer etwas Süßes dabei zur Stärkung.

Foto: Stadt Geesthacht

Zwischen den Programmen besteht die Chance, auf den Pantomimen Bastian mit seiner Candy Bar zu stoßen: Der Künstler bewegt sich zwischen den einzelnen Orten und bietet Theater und Süßigkeiten an. Weil so viel Kultur hungrig und durstig macht, sorgen bis circa 21 Uhr Foodtrucks an der Fußgängerzone für Verpflegung. Feiner Wein lockt ab 18.30 Uhr zum KTS.

Das detaillierte Programm ist einzusehen unter www.geesthacht.de. Flyer sind erhältlich ab Mitte September über die Tourist-Information Geesthacht unter 04152/ 83 62 58 oder touristinfo@geesthacht.de. Gern verschickt die Tourist-Info das Programm auch als digitalen Flyer. Für Social-Media-Nutzer gibt es Infos auf Instagram unter @kulturnacht_geesthacht.

Kostenloser Workshop für angehende Autorinnen bei der VHS

Bereits am Sonnabend, 24. September, gibt es eine Ouvertüre. Frauen, die gern schreiben und ihre kurzen Texte als Ergänzung zu den Autorinnenlesungen auf der Kulturnacht im Liliehof selbst vortragen wollen, können sich unter dem Motto „Frauen schreiben anders“ von 10 bis 13 Uhr bei einem kostenlosen Workshop in der Geesthachter Volkshochschule in Sachen Schreiben fitmachen.

Anleitung gibt es von Hannelore Grosch. Die ausgebildete Buchhändlerin und studierte Deutschlehrerin beschäftigt sich seit Jahren mit Worten und der Kraft, die sie entfalten können. Sie schreibt selbst, gibt aber auch Kurse im Kreativen Schreiben. Teilnehmen können bis zu acht Frauen. Anmeldungen sind möglich bis zum Freitag, 23. September, online unter www.vhs-geesthacht.de sowie per E-Mail unter info@vhs-geesthacht.de und telefonisch unter 04152/46 22.