Verliebt in die Fußgängerzone: Die in Fünfhausen lebende Nadine Forentheil ist die einzige Straßenmusikerin, die Geesthacht in der Woche die Treue hält. Sie spielt auch in Hamburger Stadtteilen, kehrt aber seit fünf Jahren immer wieder gern in die Bergedorfer Straße zurück.