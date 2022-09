Polizei nimmt nach Verfolgungsjagd durch Geesthacht Mann fest

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Geesthacht. Eine Verkehrskontrolle in Geesthacht führte am Dienstagnachmittag zu einer wilden Verfolgungsjagd. Beamten des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg war gegen 15.50 Uhr ein Autofahrer aufgefallen. Eine Abfrage nach den Kennzeichen an seinem VW Passat ergab, dass diese in Hamburg im Mai 2022 gestohlen worden waren.

An der Kreuzung Berliner Straße/Hansestraße setzten sich die Polizisten mit ihrem Fahrzeug mit Blaulicht und Anhaltesignal direkt vor den VW. Dessen Fahrer legte den Rückwärtsgang ein, wendete und raste mit hoher Geschwindigkeit teilweise auf der linken Fahrspur über die Lauenburger Straße zur Elbuferstraße und weiter nach Grünhof-Tesperhude.

Polizei brachte auf Höhe der Sielstraße einen Stop-Stick in Stellung

Dort wendete er erneut, auf der Elbuferstraße ging es wieder Richtung Geesthacht. Beinahe kollidierte der Fluchtfahrer frontal mit zwei entgegenkommenden Autos, deren Fahrer wichen im letzten Moment aus. Mittlerweile brachten weitere Polizeikräfte auf Höhe der Sielstraße einen Stop-Stick in Stellung. Dessen Spitzen sorgen beim Überfahren für platte Reifen.

Doch der Passat-Fahrer sah die Falle, legte eine Notbremsung hin und bog nach rechts in den Fährstieg ein, fuhr dabei auf dem Geh- und Radweg. Einige enge Kurven später setzte er den Passat auf einen abgesägten Baumstamm auf. Der Fahrer sprang aus dem Wagen und rannte zu Fuß weiter, wurde jedoch von den Beamten eingeholt und nach einer insgesamt 20 Minuten dauernden Flucht vorläufig festgenommen.

Flüchtender soll unter Einfluss von Drogen gestanden haben

Beim Flüchtenden handelt es sich um einen 38-jährigen Hamburger. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde mit entwendeten Kennzeichen und ohne gültigen Versicherungsschutz geführt.

Nach Entnahme einer Blutprobe und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen kam der Mann auf freien Fuß. Er wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

