Junge Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Geesthacht. Zwei junge Männer flüchteten in der Nacht zum Dienstag mit ihrem Opel Corsa vor der Polizei. Dabei gefährdeten sie einen Autofahrer sowie einen Fußgänger. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Polizeibeamte hatten gegen 24 Uhr einen Opel Astra ohne vorderes Kennzeichen beobachtet, der von der Straße Rosenblöcken über die Rathausstraße in den Buntenskamp fuhr. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, drückte dieser kräftig aufs Gaspedal. Er versuchte dem Streifenwagen zu entkommen. Währendessen kam es an der Bahnstraße zu zwei besonders gefährlichen Situationen. So musste ein entgegenkommendes Auto stark abbremsen, um einen Frontalcrash zu verhindern. Ein die Straße überquerender Fußgänger musste sich in Sicherheit bringen.

Zwei Jugendliche liefern sich eine Verfolgungsjagd mit der Geesthachter Polizei

Schließlich gaben die beiden Insassen des Opels auf und stoppen an der Straße "An der Post". Im Auto saßen ein 19 Jahre alter Fahrer und sein 18 Jahre alter Beifahrer - beide aus Lauenburg.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Geesthacht nun Zeugen, die die Verfolgungsjagd beobachtet haben. Zudem werden der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und der Fußgänger gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 04152/80030.

( isa )