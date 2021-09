Freizeitbad Geesthacht 200 Plätze für Schwimmunterricht in den Osterferien

Das Spaßbad Geesthacht wegen Verzögerungen bei den Arbeiten sowie durch Materialknappheit erst im Mai 2022 eröffnet werden. Vorher gibt es noch Schwimmunterricht für 200 Kinder in den Osterferien.

Schwimmunterricht für Kinder ist in Pandemiezeiten ein seltenes Gut. In den Osterferien gibt es in Geesthacht Kurse.