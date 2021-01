Verkehrsrüpel kurvt durch Geesthacht

Geesthacht. Ein Verkehrsrüpel machte am Mittwoch Geesthacht unsicher. Erstmals auffällig wurde sein schwarzer Skoda Octavia um 17.45 Uhr in der Steinstraße, als er einer Schwarzenbekerin, die in ihrem Ford Fiesta in Höhe der Gaststätte Pier 3 nach links abbiegen wollte, ins Heck knallte.

Der Fahrer des Skoda mit der Ortskennung ES für Esslingen war in der selben Richtung unterwegs gewesen und flüchtete. Die 22 Jahre alte Fahrerin und ihre Beifahrerin, eine 21-jährige Hamburgerin, wurden leicht verletzt. An dem Fiesta entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Skoda-Fahrer fährt mit plattem Reifen durch die Stadt

Der Skoda fiel nach dem Unfall noch weiteren Passanten auf. Im Bereich Dünenstraße/Sackgasse Steglitzer Straße beschädigte er eine Absperrbake, quetschte sich dann zwischen zwei Feldsteinen hindurch, die er dabei verschob. Im Bereich Baustraße/Dünenstraße und Strandstraße bemerkten Zeugen, dass ein Reifen des Wagens platt war. Wer Hinweise zum Fahrer geben kann, wendet sich an das Polizeirevier Geesthacht unter Tel. 04152/800 30