gee_ Fraktionen prangern Impfchaos an

Der Impfraum 1 in Geesthacht ist bereit: Allerdings fehlen noch Menschen, die geimpft werden. Am 15. Februar soll es dort losgehen.

Geesthacht. Das Ärger um die langwierigen, aber meist vergeblichen Versuche, in Schleswig-Holstein Impftermine zu bekommen, ruft Geesthachter Politiker auf den Plan. Grünen und Bürger für Geesthacht fordern die Stadt zum Handeln auf. Die BfG schickte eine Mail mit vier Punkten ans Rathaus. So wurde gefragt, ob es nicht möglich sei, Mitbürger der-Ü 80-Generation anzuschreiben, um sie bei ihren Terminanfragen für die Impfung zu unterstützen. Zudem solle ein Abholservice angeboten oder die Bustaktung der Linie 239 erhöht und eine Haltestelle am Impfzentrum eingerichtet werden.

Der 239er fährt nur stündlich. Volker Samuelsson, Kreistagsabgeordneter der BfG, rief deswegen bei der VHH-Leistelle an. Eine Taktung alle halbe Stunde soll möglich sein, berichtet er.

Die ersten beiden Punkte seien bei der Stadt in Arbeit, auch in Sachen ÖPNV - unabhängig vom Anliegen der BfG, so Bürgermeister Olaf Schulze: "Wir können ja mal mit den VHH sprechen und dann gucken."

Ali Demirhan (Grüne) kritisiert nicht nur, dass statt Geesthachts Impfzentrum Alt-Mölln den Vorzug erhält. Die Stadt könne zwar nichts für die Situation, "aber wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die keine Termine bekommen". Demirhan wünscht sich einen Ansprechpartner im Rathaus. Der Bürgermeister verspricht eine Lösung. Die Anfragen sollen künftig bei einer Person gebündelt werden.

Warum das Impfzentrum in Geesthacht nicht in Betrieb ist und stattdessen das in Alt-Mölln, hat Geesthachts Landtagsabgeordnete Kathrin Bockey (SPD) von Landrat Dr. Christoph Mager erfahren. Man habe sich für Alt-Mölln entschieden, weil im Vordergrund der Impfungen bisher Senioren- und Pflegeeinrichtungen standen, die von mobilen Impfteams angefahren werden, so Mager. Diese hätten so einen zentralen Anlaufpunkt in der Mitte des Kreises.

Mit logistischen und organisatorischen Gründen erklärt es auch Arne Ertelt von der Geesthachter CDU. "So steht das mobile Impfteam zentral für den gesamten Kreis zur Verfügung. Schleswig-Holstein führt derzeit im Vergleich zu den weiteren Bundesländern die meisten Corona-Schutzimpfungen durch", so Ertelt.

Die Kurve der Corona-Neuinfektionen zeigt im Kreis derweil nach unten. Gestern gab es 16 neue Positivtests, der Inzidenzwert liegt morgen bei 80,3. Allerdings sind drei weitere Tote im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. So verstarb auch ein weiterer Bewohner der Seniorenheims Am Moor in Geesthacht. Im Kreis sind 43 Menschen mit Corona verstorben. pal