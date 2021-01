Keine Informationsabende - Schulen präsentieren sich online

Geesthacht. Stets zu Beginn des Jahres wollen die weiterführenden Schulen die Eltern von Vierklässlern für sich begeistern, die im Sommer nach Abschluss der Grundschule wechseln müssen. In normalen Jahren stehen dann Ende Januar, Anfang Februar zahlreiche Informationsabende für Eltern an, auf denen sie durch die Einrichtung geführt werden, um ihnen einen möglichst positiven Eindruck der jeweiligen Schulen zu vermitteln. Eltern und Schülervertreter stehen zudem Rede und Antwort.

Die Schulen stimmten die Termine untereinander ab, damit Eltern jeden der Infoabende der Schulen aufsuchen konnten. Der Vorstellung folgte dann die Anmeldewoche in den Schulen, die in diesem Jahr vom 22. Februar bis zum 3. März dauert.

Geesthachter Schulen präsentieren sich online

Wegen der Corona-Situation fällt diese Werbung in eigener Sache in der gewohnten Form jedoch dieses Jahr aus. Keine der drei weiterführenden Geesthachter Schulen, Otto-Hahn-Gymnasium (Neuer Krug 5), Bertha-von-Suttner-Schule (Dösselbuschberg 40) und Alfred-Nobel-Schule (Neuer Krug 37-39), wird eine Präsenzveranstaltung anbieten können. Die Schulen werden sich stattdessen ausführlich in eigenen Rubriken auf ihren Webseiten im Internet präsentieren. Die Inhalte wurden zum großen Teil von Schülern und Lehrkräften selbst erstellt und produziert.

OHG kündigt zum Wochenende neuen Online-Auftritt an

Ganz frisch zum kommenden Wochenende etwa hofft das OHG, seinen Auftritt fertig zu haben. Bis vor ein paar Tagen fehlten noch drei der von Schülern erstellten Filme, die mittlerweile aber zum Verarbeiten eingetroffen sind. „Es gibt kleine Fotostrecken zu sehen, beispielweise aus der Kunst oder ein Chemie-Experiment“, berichtet OHG-Lehrerin Kirsten Hielscher, die Leiterin der Orientierungsstufe. Für Bilder des Gymnasiums von oben hat ein Vater Aufnahmen mit seiner Drohne gemacht. Außerdem gibt es noch einen Flyer, in dem die Schule sich vorstellt. Er ist vor Ort erhältlich.

Den für Donnerstag, 4. Februar, angesetzten Eltern-Infoabend wird es nun als Livestream via Youtube geben. Uhrzeit und weitere Infos gibt es Ende Januar auf der Homepage (www.ohg-geesthacht.de), vom 8. bis zum 19. Februar sind Beratungswochen geplant.

Alfred-Nobel-Schule hat eine neue Schulleiterin

„Es gibt eine verpflichtende Beratung für Eltern, deren Kind keine Gymnasialempfehlung bekommen hat“, erläutert Kirsten Hielscher das Vorgehen. Auch andere individuelle Beratung ist möglich. Termine lassen sich ab Anfang Februar im Sekretariat vereinbaren unter 04152/88 960, ebenso die Anmeldung.

Die Alfred-Nobel-Schule (ANS) geht mit einer neuen Schulleiterin ins neue Jahr. Astrid Hannemann kommt von der Geschwister-Prenski-Schule in Lübeck. Dort war die Lehrerin bereits mehrfach kommissarisch als Vertretung der Leitung tätig, sie bildete sich für die Position fort und stieß im Mai auf die Ausschreibung der ANS. Im November wurde sie einstimmig vom Schulleiterwahlausschuss gewählt, Mitte Dezember vom Ministerium ernannt. Vorgänger Dr. Jan Rüder hatte sein Amt zum Juli 2019 niedergelegt.

Schüler der BVS erarbeiten virtuellen Schulrundgang

Infoabend und Schnuppertag hätten am 8. und 9. Februar sein sollen, stattdessen präsentiert sich die Schule nun online auf www.ans-geesthacht.de unter dem Reiter „Schnuppertag mal anders“. Auch an der ANS sorgt ein Team aus Schülerkreisen und Pädagogen für den digitalen Auftritt. Die Rubrik wird laufend aktualisiert. Ein neuer Flyer ist erstellt worden, der ab Mitte kommender Woche in den Grundschulen verteilt wird, auch Escheburg, Börnsen und Dassendorf zählen zum Einzugsgebiet. Ein Anmeldetermin lässt sich ab 3. Februar per E-Mail oder unter 04152/84 69 4-0 im Sekretariat vereinbaren, auf Wunsch auch ein Anmeldegespräch mit der Schulleitung.

Lesen Sie auch:

Bei der Bertha-von-Suttner-Schule (BVS) steht in Kürze ein neuer Internetauftritt an, gegen Ende Januar soll die Webseite klarer strukturiert und auf dem Handy auch mobil besser lesbar sein. Bis es soweit ist, lassen sich die Informationen zur Schule wie gewohnt unter www.homepagebvs.de abrufen. Diese Adresse wird sich nicht ändern. Unter dem Punkt „Schulleben“ wendet sich Schulleiter Kai Nerger in einem Begrüßungsvideo direkt an potenzielle neue Schüler und ihre Eltern.

Erarbeitet wurde zudem ein virtueller Rundgang, der die Schule in etwa drei Minuten visuell erfahrbar macht. Ein Schüler hat für den Schnitt gesorgt, gefilmt haben Lehrer. Auch der neue Anbau, der wohl Ende Januar bezogen werden kann, wird dort bereits mit Innenaufnahmen vorgestellt. Premiere auf der Homepage soll Ende Januar, Anfang Februar sein. Ab dem 10. Februar berät die neue Stufenleitung unter 04152/13 69 14-10 oder -14. Bis dahin wird gebeten, von telefonischen Anfragen möglichst abzusehen.