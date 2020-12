Zum dritten Mal in diesem Jahr: Wonach suchen die Einbrecher in der Dorfschule? Kripo Geesthacht ermittelt und sucht Zeugen.

Zum dritten Mal in diesem Jahr brachen Unbekannte in die Grundschule Lütau ein

Kriminalität Lütau bei Lauenburg: Erneuter Einbruch in Grundschule

Lütau. Wonach suchen Einbrecher hier nur? Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr haben sich Unbekannte Zutritt zur Grundschule Lütau an der Alten Salzstraße verschafft. Ein weiteres Mal - ebenfalls in diesem Jahr - war es beim Versuch geblieben.

Diesmal sind Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude eingedrungen. Der Tatzeitraum liegt nach Polizeiangaben zwischen dem 18. und 25. Dezember. Ob die Täter etwas mitgehen ließen und wie hoch der Schaden ist, den sie verursachten, ist bisher nicht bekannt.

Bisher unbekannte Täter brechen erneut in Grundschule in Lütau ein

Am langen Pfingstwochenende dieses Jahres gelang es bislang ebenfalls Unbekannten schon einmal, über ein Fenster in die Schule einzudringen. Zwei Wochen später dann ein erneuter Versuch: Diesmal wollten sich die Täter durch die Sicherheitstür Zutritt zum Gebäude verschaffen, scheiterten aber daran.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat zwischen dem 18. Dezember und dem ersten Weihnachtsfeiertag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule beobachtet? Gleiches gilt für die Vorkommnisse zu Pfingsten und Anfang Juni. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter Telefon 04152/8 00 30 entgegen.