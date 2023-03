OGS Aumühle: Kleine Schule steht vor großen Herausforderungen

Aumühle. In der Offenen Ganztagsschule Aumühle (OGS) werden aktuell 110 der 180 Aumühler Grundschulkinder nach Schulschluss betreut. Für die Einrichtung, die in Trägerschaft der DRK-Betreuungsdienste Herzogtum Lauenburg gGmbH ist, wird eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter für die Leitung gesucht.

Auch in den Sachsenwaldgemeinden gibt es immer mehr Eltern, die berufstätig sind und nach Schulschluss Betreuung für ihre Kinder benötigen. Ohne die OGS wäre ihr Wunsch kaum zu erfüllen. Nach Schulschluss essen die Kinder gemeinsam, dann werden Hausaufgaben gemacht, und anschließend wird gespielt oder getobt. Damit bleibt zu Hause genug Zeit für die Familie.

Eltern loben das Angebot der Offenen Ganztagsschule

Die Eltern wissen die Einrichtung sehr zu schätzen. „Die OGS ist für uns ein Geschenk“, sagt Julia Brandt, Vorsitzende des Schulvereins der Aumühler Grundschule. Sie ist an drei Tagen in der Woche als Referentin für Fort- und Weiterbildung tätig, ihre drei Kinder besuchen die Betreuung. Das offene Konzept, der liebevolle Umgang mit den Kindern und die familiäre Atmosphäre sind es, womit die Einrichtung bei den Eltern punktet. „Der Schulleiter und das Team der OGS sind sehr engagiert und finden immer die besten Lösungen für die Kinder“, weiß auch Mandy Malcha, Vorsitzende des Schulelternbeirates und Mutter einer Grundschülerin.

Der Grund für die vakante Stelle ist an sich ein sehr schöner: „Die Leiterin der Offenen Ganztagsschule Aumühle erwartet ein Kind, und die Stelle der Stellvertreterin oder des Stellvertreters war nicht besetzt“, erklärt Schulleiter Stefan Platte. Zurzeit hat Linda Kunde, die die OGS an der benachbarten Grundschule in Wohltorf aufgebaut und geleitet hat, die Leitung in Aumühle kommissarisch übernommen.

Der Leitungsposten kann in Vollzeit oder Teilzeit ausgeübt werden

„Gesucht wird eine pädagogische Fachkraft für die stellvertretende OGS-Leitung, die sowohl Verwaltungs- als auch Betreuungsaufgaben übernimmt“, so Linda Kunde. „Die Stelle kann entweder als Vollzeit- oder als Teilzeitstelle angeboten werden und ist unbefristet.“ Das Team der OGS in Aumühle besteht aus sechs Kräften, einem Bundesfreiwilligendienstler und einer Küchenkraft. Mehrere der Stellen werden jetzt neu besetzt, weil die bisherigen Mitarbeiter ihre Ausbildung beziehungsweise ein Praktikum beginnen. „Einige der Bufdis haben auch nach ihrer Zeit im Freiwilligendienst weitergearbeitet“, freut sich Schulleiter Stefan Platte.

Dass jetzt gleich mehrere Stellen neu besetzt werden müssen, stellt die kleine Schule vor Herausforderungen. „Wir nutzen alle Kanäle, auch Social Media, um schnell neue Kollegen zu finden“, erklärt der Schulleiter. Der Job an der Aumühler Schule hat eine Menge zu bieten: „Die Herzlichkeit der Kinder ist toll und das Team sehr eingespielt“, weiß Linda Kunde. Die Zusammenarbeit mit der Grundschule funktioniert gut. Manchmal springt sogar Schulleiter Stefan Platte ein, und auch die gute Seele der Schule ist immer für die Kinder da: Schulsekretärin Gabriela Krebelder kennt jedes einzelne Kind, kümmert sich im Schulbüro darum, dass alles glatt läuft und ist auch Teil des Teams der OGS.

Die kleine Grundschule hat einiges zu bieten: Jede Menge Platz, einen großen Bewegungsraum, zwei Spielplätze und eine schöne Mensa. „Wir freuen uns auf ausgebildete Kräfte, qualifizieren aber auch gern neue Mitarbeiter“, so Linda Kunde. Kontakt und Infos unter: OGS.aumuehle@drk-betreungsdienste.de oder linda.kunde@drk-betreungsdienste.de.