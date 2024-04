Schwarzenbek. In Schwarzenbek gibt es im April einen bunten Kulturmix für Kinder und Erwachsene. Ein Datum spielt eine ganz besondere Rolle.

Hexen, Drachen und Schicksalsjahre der deutschen Geschichte – das und mehr spielt eine Rolle im April im Amtsrichterhaus Schwarzenbek. Es gibt nicht nur Theater und Vorträge, auch ein Live-Hörspiel ist geplant.

Am Donnerstag, 11. April, kommt der Ratzeburger Historiker Hartwig Fischer ins Amtsrichterhaus. Ein Datum steht bei seinem Vortrag im Mittelpunkt: der 9. November – in fünf verschiedenen Jahren. Es sind fünf Schicksalstage der deutschen Geschichte, an denen jeweils Spannendes passiert ist. Fischer wird auch Fotos dazu zeigen.

Spannende, deutsche Geschichte, Theater und Hörspiel

Zentrale Ereignisse sind der Wiener Kongress (1814 und 1815), bei dem nach Napoleons Niederlage in den europäischen Koalitionskriegen der Kontinent neu geordnet wurde, die Ausrufung der Weimarer Republik im Jahr 1918 und der vereitelte Hitlerputsch im Jahr 1923. Außerdem widmet sich der Vortrag den Novemberpogromen sowie dem Fall der Berliner Mauer. Der Referent verdeutlicht, warum der Weg Deutschlands zu einem Nationalstaat und zu einer Demokratie im Vergleich zu den USA, Frankreich oder England sehr lange dauerte.

Hartwig Fischer präsentiert diese Schicksalstage der deutschen Geschichte in Kooperation mit dem Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg. Das Thema ist auch Inhalt des neuen Buches von Fischer.

Figurentheater präsentiert „Die Hexe und der Drache“

Am Donnerstag, 25. April, kommt das Figurentheater Simsalabim in den Festsaal im Rathaus in Schwarzenbek. Dort wird um 16 Uhr das Stück „Die Hexe und der Drache“ aufgeführt. Als der Zauberstab der lieben Hexe kaputtgeht, kann sie den Menschen und Tieren, die in Not sind, nicht mehr helfen. Sie weiß, nur mithilfe der magischen Blume kann der Zauberstab repariert werden – und die wächst im gefährlichen Drachenwald. Karten für das Theaterstück kosten 8 Euro und sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Infos zum Theater gibt es unter www.puppentheater-simsalabim.com und unter der Telefonnummer 0178/54 04 192.

Eine Geschichte von Käptn Blaubär-Erfinder

Am Sonnabend, 27. April, präsentieren die Schauspielerinnen Linda Stach und Christina Dobirr das Live-Hörspiel „Wilde Reise durch die Nacht“. Das Stück handelt von dem zwölfjährigen Gustave, der schon Kapitän des Schiffs „Aventure“ ist. Plötzlich versinkt das Schiff in einem Zwillingstornado und vor ihm sitzen seine verrückte Schwester und der Tod, die um seine Seele knobeln. Wenn es ihm gelingt, sechs Aufgaben zu lösen, darf er sein Leben behalten. Walter Moers, der Erfinder von Käpt‘n Blaubär, hat um die Bilder des französischen Malers Gustave Doré eine ganz fantastisch wilde Geschichte erfunden.

Für das Live-Hörspiel müssen vorab Karten bestellt werden. Reservierungen sind möglich unter kultur@schwarzenbek.de oder telefonisch unter 04151/881132. Der Eintritt beträgt 18 Euro.