Geesthacht/Dassendorf. Feuerwehren im Amt Hohe Elbgeest besonders aktiv. Derweil gibt es in Geesthacht nur ein kleines öffentliches Osterfeuer.

Wer noch Brennmaterial loswerden möchte, die Freiwillige Feuerwehr Dassendorf nimmt am Ostersonnabend, 30. März, zwischen 10 und 15 Uhr noch Büsche für ihr Osterfeuer an (ausgenommen Baumwurzeln und behandeltes Holz). Das größte Osterfeuer in Geesthacht und Umgebung beginnt ab 18 Uhr auf dem Festplatz und lockt regelmäßig um die 1500 Gäste an, die von der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort bewirtet werden.

Übersicht über Osterfeuer in Geesthacht und Umgebung

In den Dörfern vom Amt Hohe Elbgeest, zu dem Dassendorf gehört, sind es in der Regel die Freiwilligen Feuerwehren, die am Ostersonnabend ein Osterfeuer organisieren, etwa in Wiershop (Verlängerung Lindenstraße/Twiete, 19 Uhr). In Kröppelshagen (Festplatz, 19 Uhr) und Hohenhorn (Gemeindehaus, Am Ebersoll 2) machen es die Feuerwehren in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. In Wohltorf ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ausrichter (Gerätehaus, 18 Uhr). In Escheburg hat die Gemeinde das Osterfeuer angemeldet (Verlängerung Am Soll, 19 Uhr), in Börnsen in die SPD federführend (Parkplatz Kita und Schule Hamfelderedder, 19 Uhr).

Eine Ausnahme in anderer Hinsicht bildet Hamwarde. Hier wird das Osterfeuer vom Sportverein am Sportplatz veranstaltet und wird auch bereits am Gründonnerstag um 19 Uhr entfacht (Mühlenstraße). In Geesthacht, der größten Stadt im Herzogtum Lauenburg, gibt es derweil zwar 32 angemeldete private Osterfeuer, aber nur ein öffentliches: Die Beachlounge auf dem Menzer-Werft-Platz lädt am Ostersonnabend (ab 19 Uhr) zu einem Lagerfeuer mit Livemusik.