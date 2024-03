Geesthacht. Immer wieder beliebt: der Tournee-Stopp des Events von Sören Schröder in Geesthacht. Was den Saal diesmal zum Toben brachte.

Wenn Geesthacht singt, dann mit Leidenschaft – und vor allem im Sopran. Die „Deine-Stadt-singt“-Veranstaltung von Impresario Sören Schröder, die regelmäßig auf ihrer Tournee auch in Geesthacht haltmacht, war in Windeseile ausverkauft. Und so schmetterten 293 vorwiegend weibliche Zuschauer aus voller Kehle über zwei Stunden ausgewählte Lieder im „Kleinen Theater Schillerstraße.“

Noten lesen können muss bei den Mitsing-Events niemand. Die Liedtexte werden ähnlich wie beim Karaoke auf eine Leinwand projiziert. Ebenso wenig sind gesangstechnische Vorkenntnisse erforderlich. Chorleiter und Komponist Sören Schröder zeigt mit seiner sympathischen Art und meist einem Augenzwinkern, wie die Stücke gesungen werden.

„Deine Stadt singt“ war in Geesthacht in Windeseile ausverkauft

Der Strahlemann ist vom Typ Lieblingsschwiegersohn, im weißen Pulli, schwarzer Jens und weißen Sneakern steht er auf der Bühne. Lässig witzelt er mit dem Publikum, kurz darauf ist das Eis gebrochen, und wirklich alle singen lauthals mit.

Das Repertoire ist bunt: Nenas „99 Luftballons“ stehen genauso auf dem Programm wie Philipp Poisells „Ich will nur“ oder der Gute-Laune-Titel von Wham „Wake me up before you go go“. Es wird getanzt, und wenn es angebracht ist, kann der Saal auch leise: Dann werden die Liedzeilen schmachtend gehaucht.

Statt zum gemeinsamen Tanzen ging es diesmal für die 13-köpfige Gruppe zum Singen

Begeistert waren am Ende alle, Zugaben wurden gefordert und am Schluss gingen das Publikum gut gelaunt nach Hause. So wie eine 13-köpfige Truppe, die aus elf Frauen und zwei Männern bestand und aus Lauenburg und Hohnstorf anreiste. „Die meisten von uns waren schon bei etlichen Sing-Veranstaltungen, es macht einfach riesig Spaß“, sagt Anke Drews (77) aus Hohnstorf.

Die 44-jährige Maren Thomas aus Lauenburg war zum ersten Mal dabei. Gewöhnlich trifft sich die bunte Truppe zum Tanzen und Walken, dieses Mal zum Singen in Geesthacht. Wiederkommen wollen sie auch alle. Das nächste „Geesthacht singt“ ertönt am 28. Juni um 20 Uhr im KTS. Die Tickets kosten 17 Euro und können beim KTS (Schillerstraße 33) oder über die Webseite deine-Stadt-singt.de gekauft werden.