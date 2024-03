Lauenburg. Mit der Eröffnung am neuen Standort wird der Service verbessert. Dazu zählen längere Öffnungszeiten sowie ein Rücknahmeautomat.

Der Termin ist mehrmals verschoben worden, die Folgen der Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten hatten den Umbau des früheren Gasthofs Stappenbeck verzögert. Am Dienstag, 19. März, öffnetnun Lauenburgs Schul- und Stadtbücherei am neuen Standort an der Alten Wache ihre Pforten. Bis dahin sind die letzten Innenarbeiten abgeschlossen, ist Büchereileiterin Uta Silderhuis überzeugt.

Es gibt mehrere weitreichende Neuerungen. So werden nicht nur die allgemeinen Ausleihzeiten ausgeweitet. Leser ab 18 Jahren können künftig auch die Möglichkeit erhalten, die Bücherei außerhalb dieser Zeiten anzusteuern. Die Chance zur Rückgabe, ohne sich an Öffnungszeiten zu halten, kann dagegen von Kunden bereits genutzt werden.

„Wir haben die Fastenzeit vorgezogen, nach sieben Wochen ohne Kundschaft brennen wir alle darauf, dass es wieder losgeht“, sagt Uta Silderhuis schmunzelnd. Das geht vielen Leser nicht anders. Schon einige haben angeklopft, gefragt, wann denn der Startschuss fällt.

Rücknahmeautomat ist bereits in Betrieb

Andere haben sich die Bedienung des neuen Rücknahmeautomaten erklären lassen. Der nimmt die Medien nicht nur entgegen, er verzeichnet auch die Rückgabe. Nur einsortieren kann er Bücher, DVD und Co. noch nicht. „Das ist ein dauerhaftes Angebot, wir freuen uns, dass es bereits so gut genutzt wird“, sagt die Büchereichefin. Und hofft: Auf diese Weise werde sich die erwartete Flut an Rückgaben in den kommenden Woche etwas reduzieren..

Schauen und Stöbern von 7 bis 21 Uhr

Mehr Zeit für die Kunden gibt es von Dienstag an gleich auf zweierlei Weise. Die Öffnungszeiten werden verlängert. Wochentags öffnen sich die Türen jeweils um 10 Uhr. Montags, mittwochs und freitags schließen sie um 14 Uhr, dienstags und donnerstags ist bis 18 Uhr geöffnet. Sonnabends ist von 9 bis 12 Uhr Gelegenheit, die Bücherei an der Alten Wache 8 zu besuchen.

Kunden, die bereits 18 Jahre sind, können dies auch vor und nach den Öffnungszeiten tun, sowie am Wochenende. Jeweils von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, am Wochenende bis 20 Uhr, haben sie dann Gelegenheit, in aller Ruhe zu stöbern.

Nutzer benötigen dafür einen neuen Büchereiausweis mit Zusatzfunktionen. Die Karte wirkt von außen als Öffner für die Automatiktür. Auf Aufsichtspersonal verzichtet die Stadtbücherei, es gibt Kameraüberwachung. „Das ist ein großer Vertrauensbonus für unsere Nutzer“, betont Uta Silderhuis. Abends werde dann abgeschlossen.

