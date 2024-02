Lauenburg. 300 Kinder, 300 Meter, 60 Bücher: Mit einer spektakulären Aktion feiert die Stadtbücherei Abschied von der Weingartenschule

Die letzten 60 Bilderbücher fanden gestern in Lauenburg ihren Weg in das neue Medienzentrum Stappenbeck. Aber anders als allen anderen Medien war ihnen ein großer Auftritt vergönnt: Statt im Karton ging es von Hand zu Hand in ihr neues Domizil. 300 Grundschüler bildeten eine Kinderkette und nahmen so Abschied von der Schulbücherei in der Weingartenschule. Zu übersehen war die spektakuläre Aktion nicht.