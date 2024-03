Reinbek/Wiershop. Umweltdienstleister erweitert mit zehn Lkw seinen E-Fuhrpark. Damit ist er seinem Ziel, klimaneutral zu werden, näher gekommen.

Die in den vergangenen rund 1,5 Jahren gesammelten Erfahrungen mit zwei vollelektrischen Lkw waren positiv. Nun investiert die die Buhck-Gruppe weiter in ihren nachhaltigen Fuhrpark. Zehn neue E-Lkw für die Sammlung und den Transport von Abfall werden angeschafft und hierfür eine Ladeinfrastruktur aufgebaut. Buhck hat in Wiershop bei Geesthacht ein großes Abfallwirtschaftszentrum und ist mit 1200 Angestellten einer der größten Umweltdienstleister Norddeutschlands.

Buhck-Gruppe investiert Millionen in Elektro-Flotte

„Mit diesem Kraftakt kommen wir unserem Ziel, bis 2030 mit eigenen Projekten klimaneutral zu werden, ein großes Stück näher“, betont Markus Horstkötter, Geschäftsführer des Gruppenunternehmens Abfallverwertung und Recycling. Rund 20 Prozent des Lkw-Fuhrparks und fast 85 Prozent der Pkw-Flotte sind dann elektrifiziert. „Im Sinne unserer Initiative ,Mission Kllimaschuz‘ ist es unser festes Ziel, unsere gesamte Lkw-Flotte auf klimaneutrale Antriebstechnik umzustellen“, ergänzt Henner Buhck, der geschäftsführende Gesellschafter der Buhck-Gruppe mit Hauptsitz in Reinbek.

Die Gesamtinvestition für Fahrzeuge, Abrollkipper und Ladeinfrastruktur liegt bei 4,8 Millionen Euro. Davon werden rund 2,5 Mio. Euro vom Bundesamt für Logistik und Mobilität gefördert. Die Gesamtfinanzierung hat die Sparkasse Holstein für die Buhck-Gruppe strukturiert.