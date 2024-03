Wiershop. Schreckmoment beim Entsorgungsunternehmen in Wiershop. Beim Schreddern gab es plötzlich eine Stichflamme. Was dann geschah.

Einen Schreckmoment erlebten die Arbeiter des Entsorgungs- und Wiederverwertungsunternehmens Buhck in Wiershop am Montag, 11. März, beim Schreddern von Müll auf dem Recyclinghof. Gegen 12.45 Uhr gab es in der Sortierhalle plötzlich eine Stichflamme, vermutlich ausgelöst von einem beschädigten Lithium-Ionen-Akku. Schnell fingen Papier- und andere Müllreste drumherum Feuer. Nicht das erste Mal, dass es Probleme mit Akkus gibt. „Das kommt öfter vor, etwa fünfmal im Jahr“, berichtet Olaf Hartig von der Buhck-Geschäftsführung in Wiershop.

Feuerwehr Schleswig-Holstein: Feuer auf Buhcks Recyclinghof

Entsprechend routiniert gingen die Mitarbeiter vor. Ein Radlagerfahrer bugsierte den schwelenden Müllberg ins Freie, dort wurde mit Wasser gelöscht. Bei größeren Brandherden würden die Flammen mit Schaum erstickt. Den kurz darauf eintreffenden Feuerwehren aus Wiershop, Geesthacht, Gülzow, Hamwarde und Kollow mussten lediglich noch den durchnässten Müll in Augenschein nehmen. Bereits kurz nach 13 Uhr war der Spuk vorbei und der Betrieb ging weiter.