Lauenburg/Lütau. Stadt- und Amtsverwaltung beginnen schrittweise. Und sie haben in der Startphase eine spezielle Bitte an die Bürgerinnen und Bürger.

Abläufe automatisieren und Akten digitalisieren sind zwei Ansätze, öffentliche Verwaltungen zu modernisieren und zu entlasten. Davon merken die Bürger meist wenig. Ganz anders, wenn sie für bestimmte Dienstleistungen oder die Vereinbarung von Terminen etwa im Bürgeramt auf das Internet verwiesen werden. Öffentliche Unternehmen, Behörden oder Rathäuser tun gut daran, ihre Kunden behutsam mitzunehmen. Die Stadtverwaltung Lauenburg und das Amt Lütau haben dies im Blick, wenn sie erstmals die Möglichkeit bieten, im Internet Termine zu buchen.

Terminvergabe online bei der Stadtverwaltung

Zum Start ist das Angebot zunächst auf den Dienstag beschränkt. Bürger der Stadt Lauenburg und aus den Amtsgemeinden Lütau können künftig von 9 bis 12 Uhr per Button auf der Homepage der Stadt Lauenburg die Funktion anwählen. Wer einen Termin benötigt, um etwa einen neuen Pass oder Personalausweis zu beantragen oder abzuholen, ist hier ebenso an der richtigen Adresse wie Menschen, die eine Fischereimarke oder andere Leistungen in Anspruch nehmen möchten, die das Bürgeramt bietet.

Nutzer sollen künftig schrittweise durch den kurzen Anmeldeprozess geleitet werden. Nach der Terminauswahl folgt die persönliche Anmeldung samt Angabe der jeweiligen E-Mail-Adresse. An sie wird anschließend die Terminbestätigung samt Ticketnummer geschickt.

Online-Anmeldung wird später ausgeweitet

Verbunden ist der Start des Pilotprojektes mit einer Bitte der Verwaltung. Wer sich nicht zurecht findet oder technische Probleme feststellt, wird gebeten, dies mittzuteilen. „Wir starten dies als Pilotprojekt. Sobald es problemlos funktioniert, kann die Online-Anmeldung ausgeweitet werden“, sagt Amtsleiterin Friederike Betge.

Eines sei nicht geplant, betont die Fachfrau auf Nachfrage. „Wir wollen die telefonische Terminvergabe im Gegenzug nicht abschalten, der Service bleibt weiterhin möglich.“ Auch an den allgemeinen Öffnungszeiten des Bürgeramtes solle sich nichts ändern, so Betge.

Auch interessant

„Bürgerinnen und Bürger können wie bisher auch ohne Termin zu uns kommen“, betont Bürgermeister Thorben Brackmann in einer Pressemitteilung. Wer diesen Weg beschreitet, muss dann – wie schon bislang – eine Wartemarke ziehen. Wer zuvor seinen Termin online oder per Telefon gebucht hat, werde in Zukunft jedoch voraussichtlich ohne längere Wartezeiten an die Reihe kommen.

Es bleibt bei den alten Sprechzeiten im Bürgeramt

Die Homepage der Stadt bietet zudem eine Übersicht, welche Dinge elektronisch beantragt werden können. Dazu zählen Gewerbeanmeldungen und Abmeldungen ebenso wie eine Gaststättenerlaubnis. Ebenso Anträge zur Nutzung des öffentlichen Raumes etwa für die Gastronomie wie auch Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw oder ein Antrag auf einen kleinen Waffenschein etwa für Schreckschusswaffen.