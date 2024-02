Schwarzenbek. Zahlreiche neue Angebote stehen im Kursheft des TSV Schwarzenbek. Der größte Sportverein im Kreis sucht zudem noch FSJler.

Der TSV Schwarzenbek boomt weiter. In den vergangenen Jahren ist der Sportverein aus der Europastadt immer weiter gewachsen. Inzwischen sind rund 3000 Menschen im größten Verein des Kreises aktiv. Bei einer Einwohnerzahl von rund 17.000 Menschen eine bemerkenswerte Zahl, wie TSV-Geschäftsführer Florian Leibold findet. Um den vielen Sportler etwas bieten zu können, erweitert der Verein nun sein Angebot.

Ab dem 26. April bietet der TSV Schwarzenbek unter dem Titel „Kids im Flow“ an sechs Freitagen Yoga-Kurse für Kinder im Alter von vier bis sechs und von sechs bis acht Jahren an. „Wir freuen uns sehr, diese neuen Kurse anzubieten, um Kindern die wundervollen Vorteile von Yoga näherzubringen“, sagt Geschäftsführer Florian Leibold. „Unser Ziel ist es, den Kindern nicht nur eine körperliche Aktivität zu bieten, sondern auch Werkzeuge zur Stressbewältigung und zur Förderung ihres emotionalen Wohlbefindens zu vermitteln.“ In den Kids im Flow-Kursen werden die Kinder spielerisch in die Welt des Yoga eingeführt. Durch Übungen und Spiele werden Beweglichkeit, Koordination und Balance verbessert, während gleichzeitig Ruhe und Entspannung gefördert werden.

Floorball und Fitnesskurse für Frauen

Für Frauen ab 50 steht ab demnächst ein Kurs zur Beckenbodenstärkung auf dem Programm. Kursleiterin Judith Ottersbach legt auf ein ganzheitliches Training wert, dass den kompletten Körper stärkt. Wie der TSV-Geschäftsführer sagt, ist das Training für Frauen jedes Fitnesslevels geeignet. Mit Elementen aus dem Pilates sowie Cardio- und Krafttrainingseinheiten werden vielseitige Trainingsstunden geboten. Dieser Kurs startet am Donnerstag, 14. März, um 19.45 Uhr und findet über sieben Termine immer von 19.45 bis 20.45 Uhr im Gymnastikraum der Sporthalle Buschkoppel statt.

Unter dem Namen „UD40 – um die 40“ möchte der TSV Schwarzenbek eine Floorball-Hobbymannschaft ins Leben rufen, die sich speziell an Personen richtet, die bereits Erfahrung im Mannschaftssport haben oder eine neue Sportart kennenlernen möchten. Floorball, auch bekannt als Unihockey, ähnelt in vielen Aspekten dem Eishockey und wird in der Sporthalle gespielt. Statt eines Pucks kommt ein gelochter Ball zum Einsatz und die Schläger bestehen aus leichtem carbonfaserverstärktem Material. „Unser Ziel ist es, eine lockere und unterhaltsame Atmosphäre zu schaffen, in der sich Menschen um die 40 Jahre gemeinsam sportlich betätigen können“, erklärt Sven Meinhold, Abteilungsleiter der Floorballabteilung. Interessierte haben die Möglichkeit, sich bei Sven Meinhold telefonisch unter 04151 98583 oder per E-Mail unter s.meinhold@gmx.de zu melden.

TSV Schwarzenbek sucht FSJler

Unter der Leitung von Nadine Stolz bietet der TSV Schwarzenbek nun auch einen Fitnesskurs für junge Eltern mit Kleinkindern an. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte Eltern können einfach vorbeikommen und gleich mitmachen.

Freie Plätze gibt es noch bei den Tanzkursen für Kinder und Jugendliche. Vom Kindertanzen ab drei Jahren bis hin zum Modern Dance für Jugendliche bietet der TSV Schwarzenbek ein vielfältiges Angebot für alle Altersgruppen. Eine Anmeldung ist über die Homepage www.tsv-schwarzenbek.de möglich. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt, sodass sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Tänzerinnen und Tänzer willkommen sind.

Außerdem sind aktuell zwei neue Judogruppen für Kinder in Planung. Die Gruppe für die Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2016 startet am Mittwoch, 6. März. Die Gruppe für die Geburtenjahre 2017 und 2018 beginnt am Mittwoch, 24. April.

Der TSV Schwarzenbek sucht für das Jahr 2024/2025 engagierte Freiwillige für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport. Dieses Angebot richtet sich an junge Menschen, die nach Vollendung der Schulpflicht bis zu einem Alter von 26 Jahren einen tiefen Einblick in die Kinder- und Jugendarbeit in einem Sportverein erhalten möchten. Das FSJ im Sport bietet über einen Zeitraum von zwölf Monaten eine breite Palette an Erfahrungen und Qualifikationen. Bewerbungen sind für den Einstieg zum 1. Juli, 1. August oder 1. September möglich.