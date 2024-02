Schwarzenbek. Europastädter machen mit beim Pilotprojekt „Gesundheitsort Sportverein“. Wie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen laufen soll.

„Kein Kind ohne Sport ist unser Anspruch. Das ist aber leider im Augenblick kein Fakt. Das wollen wir ändern“, sagt Florian Leibold, Geschäftsführer des TSV Schwarzenbek. Es fehlt unter anderem an Trainern, aber auch an Räumen. Die Chancen, dass sich die Situation deutlich verbessern könnte, stehen gut. Der Großverein mit rund 3000 Mitgliedern soll der Dreh- und Angelpunkt im Pilotprojekt „Gesundheitsort Sportverein“ werden, das vom Landessportverband (LSV) und seinen Partnern, der AOK NordWest und den Sparkassen in Schleswig-Holstein, initiiert worden ist.