Schwarzenbek. 43 Empfehlungen gibt das Stadtentwicklungskonzept den Politikern an die Hand. Jetzt haben sie ein Ranking aufgestellt. Was wichtig ist.

Wer in Schwarzenbek etwas bewegen will, braucht einen sehr langen Atem und auch eine hohe Frustrationsschwelle. Das hat sich in der Vergangenheit beim jahrzehntelangen Warten auf die Ortsumgehung, die zähen, mehrjährigen Diskussionen um das Bauprojekt auf dem alten Markt oder aber auch aktuell bei der Realisierung des Bildungszentrums in der ehemaligen Realschule sowie dem Neubau der Feuerwache gezeigt.