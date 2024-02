Geesthacht. Trotz Fördermittel: Die Dachbegrünung kommt nicht voran. Wie ein Angebot für mehr Bewuchs auf Carport und Co. sorgen soll.

Warum will in Geesthacht fast niemand grüne Dächer, obwohl die Stadt Geld dafür gibt? Das Rätsel trieb jetzt den Umweltausschuss um, weil das hoffnungsvoll vor zwei Jahren gestartete Projekt im März ausgelaufen wäre. Die Frage war, ob es angesichts der mageren Nachfrage eine Laufzeitverlängerung der Förderung geben sollte. Die Verwaltung strebte das an.