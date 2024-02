Basthorst. Möhnsener Musikanten spielen Polka und Walzer wie beim „Woodstock der Blasmusik“ in Basthorst. Kartenvorverkauf ist gestartet.

„In Böhmen und im Egerland steht die Wiege der Blasmusik. Besonders in den letzten Jahren hat der böhmische Musikstil viele Musikfreunde gewonnen“, sagt Heinrich Hamester, Vorsitzender der Möhnsener Musikanten. Auf den größten Festen Bayerns in Straubing auf dem Gäubodenvolksfest und in München auf dem Oktoberfest ist dieser Musikstil nicht mehr wegzudenken.

Selbst im berühmten Hofbräuhaus in München spielen täglich zwei Blaskapellen meist den böhmischen Musikstil. Auch auf dem mittlerweile berühmten „Woodstock der Blasmusik“ in Ort in Österreich mit 80.000 Besuchern im vergangenen Jahr, dominiert diese Musik.

Böhmische Klänge locken bei Konzerten bis zu 80.000 Menschen

Für Heinrich Hamester, der die Veranstaltungsorte alle besucht hat, ein Grund mehr, die böhmischen Klänge auch im Norden bekannter zu machen. Am Sonntag, 17. März, veranstalten die Möhnsener Musikanten im Landaus Hamester in Basthorst, Hauptstraße 24, einen Nachmittag mit böhmischer Blasmusik. Alles dreht sich um Polka, Marsch und Walzer. Viele Musikfreunde kennen den „Böhmischen Traum“, den unter anderem DJ Ötzi bekannt gemacht hat. Auch dieses Stück gehört selbstverständlich zum Repertoire der Möhnsener Bläser an diesem Nachmittag.

Die Möhnsener Musikanten spielen seit vielen Jahren zusammen. Die engagierten Blasmusiker sind bei Festen in der Region nicht wegzudenken. Basthorst gehört zu ihren wichtigsten Spielstätten. Bei dem Frühlingskonzert mit böhmischen Klängen gibt es neben unterhaltsamer Musik auch hausgemachte Torten und frisch gebackenen Kuchen vom Team des Landhofs Hamester.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf

Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Einlass ist um 14 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro in Trittau im Buchladen, Poststraße 31; in Schwarzenbek im Reisebüro Neumann, Lauenburger Straße 5 sowie in Möhnsen bei Heinrich Hamester (mobil: 0173/871 67 05) oder per E-Mail: info@moehnsen.de. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.