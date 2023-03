Ein Musikinstrument lernen – das geht in jedem Alter

Möhnsen. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ – dieses alte Sprichwort war schon bei seiner Entstehung im 19. Jahrhundert überholt. Lebenslanges Lernen ist heute nicht nur im Berufsalltag ein Muss, auch im Freizeitbereich würden sich ohne neues Lernen keine neuen Hobbys erschließen. Eines davon könnte die Musik sein.

Neben Musikschulen, die ebenfalls Kurse für erwachsene Schüler anbieten, haben auch die Blasmusiker der Möhnsener Musikanten das Potenzial älterer Musikanfänger entdeckt. Bereits im Jahr 2019 richtete der Verein eine Bläserklasse für Erwachsene aus – mit Erfolg. „Die Bläserklasse hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt“, sagt Heinrich Hamester, Vorsitzender der Möhnsener Musikanten. 20 Interessierte hatten sich für die Bläserklassen gemeldet, acht sind bis heute dabei. Aktuell gehören rund 50 Hobby-Musiker der Kapelle an. Gespielt werden nicht nur klassische Melodien wie Polka, Marsch und Walzer, sondern auch jede Menge beliebte Evergreens aus Rock und Pop im swingenden Bigband-Sound.

Einstieg mit und ohne Instrumentenkenntnisse

„Mitmachen kann jeder Erwachsene, egal ob mit 18 oder 80“, sagt Hamester. Jedem, der Lust hat, ein neues Instrument zu erlernen, oder der mal eins gespielt hat und wieder spielen möchte, sich aber nicht gleich in ein eingespieltes Orchester setzen möchte, dem bietet der Verein ab Frühjahr 2023 die neue Bläserklasse an. Dabei sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Gelernt wird in der Gruppe, so Hamester: „Das hilft durchzuhalten und macht mehr Spaß als allein zu Hause im stillen Kämmerlein.“ Instrumente sind teilweise vorhanden oder können auch günstig gemietet werden.

Zum Instrumente-Schnuppertag laden die Musikanten für Sonnabend, 25. März, ins Vereinsheim in Möhnsen (Sachsenwaldstraße 12) ein. Beginn ist um 16 Uhr. Parallel dazu können sich auch Kinder und Jugendliche informieren. Instrumente wie Klarinette, Saxofon, Trompete, Tenorhorn, Posaune und Schlagzeug können unter Anleitung von Musikausbildern ausprobiert werden. Eine Überraschung gibt es für Jugendliche: Ein Schlagzeug wird vom Verein für das häusliche Üben zur Verfügung gestellt. Hamester bittet um eine Anmeldung bei Heinrich Hamester an 01 73/871 67 05 oder E-Mail an info@moehnsen.de.