Lauenburg. Viel Licht, viel Platz, viel Technik – das Medienzentrum bietet Überraschungen. Spektakuläre Aktion beim Abschied vom alten Standort.

Jeder, der schon mal umgezogen ist, kennt das: Es dauert eine Weile, bis in der neuen Wohnung alles an seinem Platz ist. Meist geht erst mal das große Suchen los, in welchem Karton sich was befindet. Doch mit einer ganzen Bücherei umzuziehen, ist noch mal eine ganz andere Sache. Fast 18.000 Medien umfasst der Bestand der Lauenburger Stadtbücherei. Zum Glück hatte das Team um Büchereichefin Uta Silderhuis schon Ende vergangenen Jahres gebeten, möglichst viel zu entleihen. So mussten die Mitarbeiterinnen „nur noch“ rund 10.000 Bücher, Spiele und andere Medien in Kartons verpacken und diese ordentlich beschriften.

Nach und nach füllen sich die Regale im neuen Medienzentrum Stappenbeck am Lütten Markt– natürlich nicht von allein. Das Team hat derzeit alle Hände voll zu tun, auch am neuen Standort eine systematische Ordnung in den Bestand zu bringen. Dort geht es jetzt Schlag auf Schlag. Die letzten Regale werden geliefert und aufgebaut. Techniker wuseln herum, um all die Anlagen zu installieren, die heutzutage in einer modernen Bücherei gebracht werden. Als Eröffnungstermin der Bücherei hatte die Stadt eigentlich den 19. Februar angepeilt.

Lauenburger Bücherei bietet Nutzung fast rund um die Uhr

„Möglicherweise müssen wir die Einweihung ein paar Tage verschieben“, bedauert Amtsleiter Christian Asboe. Die vorgeschriebene Sicherheitsanlage ist von der Telekom noch nicht aufgeschaltet worden. „Wir gehen davon aus, dass sich die Eröffnung, wenn überhaupt, nur ein paar Tage nach hinten verschieben wird“, hofft Asboe.

Was dagegen bereits funktioniert, ist die Anlage für den Zugang zur Bücherei auch außerhalb der Öffnungszeiten. Die Möglichkeit, praktisch rund um die Uhr das Angebot nutzen zu können, war von Anfang an im Konzept des Medienzentrums vorgesehen. Damit ist die Lauenburger Einrichtung die erste im Kreis, die diesen Service anbietet. Wobei: Eine „echte“ 24-Stunden Öffnung wird es auch im Stappenbeck nicht geben. Bis 22 Uhr und am frühen Morgen können registrierte und volljährige Nutzer zwischen den Regalen stöbern und selbstständig Medien entleihen.

Menschenkette von der Schule bis zum Stappenbeck

Der Umzug ins neue Medienzentrum ist gleichzeitig der Abschied vom Standort in der Weingartenschule. 65 Jahre lang haben sich hier viele Generationen von Schülern Bücher und Zeitschriften ausgeliehen. Der Abschied wird deshalb mit einer spektakulären Aktion gefeiert: Am Dienstag, 13. Februar, formiert sich um 10 Uhr von der Weingartenschule bis zum Stappenbeck eine Menschenkette. Auf diese Weise transportieren die Grundschüler die letzten Bücher an ihren neuen Standort.