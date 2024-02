Geesthacht. SPD und FDP wollen die Öffnungszeiten der Geesthachter Stadtbücherei revolutionieren. Was genau geplant ist.

Ausleihen rund um die Uhr: Die Geesthachter SPD und FDP wollen die Öffnungszeiten der Stadtbücherei revolutionieren. Das Konzept der Offenen Bücherei, die auch außerhalb der mit Personal besetzten Zeiten zugänglich ist, solle auch in Geesthacht eingeführt werden, so der Vorstoß. „Die SPD und FDP schlagen vor, dieses Konzept auch in Geesthacht umzusetzen und einen entsprechenden Prüfauftrag zu beschließen“, lautet der Antrag, der am 20. Februar für den Ausschuss für Bildung und Sport vorgesehen ist.