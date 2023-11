Vermisste Hündin Kira eine Woche lang verschunden

Geesthacht. Francesco Schubert (34) hat eine bange Woche hinter sich. Wo ist Kira? Ist sie wohlauf? Am 11. November war seine 14-jährige Hündin Kira im Ortsteil Besenhorst spurlos verschwunden. Jetzt gibt es ein Happy End: Kira ist wieder da.

Die Suche nach der Hundedame gestaltete sich schwierig. Denn das betagte Tier ist nahezu taub. Francesco Schubert suchte überall in der Umgebung, doch vergeblich. Er bat über unsere Redaktion alle Leserinnen und Leser um Hilfe, postete via Facebook Bilder von Kira, einem Stafford-Mix mit braun schimmerndem Fell. Und so hielten Hundebesitzer und Spaziergänger die Augen offen.

Geesthacht: 14jährige Hündin Kira ist wieder da – Besitzer überglücklich

Francesco Schubert gab die Hoffnung auch nach sechs Tagen ohne seine geliebte Hündin nicht auf, seine Kira noch lebend zu finden. Und tatsächlich: Eine Husky-Besitzerin hatte den Artikel unserer Redaktion über das Verschwinden der 14-jährigen Hündin gelesen und wurde aktiv. Hobbymäßig geht sie mit ihrem Hund einmal wöchentlich auf Spurensuche. Freitagnachmittag traf sie sich mit Francesco Schubert. Und dann ging alles ganz schnell.

Ihr trainiertes Tier nahm die Fährte auf und fand Kira wenige Minuten später in einem unübersichtlichen Waldstück nur etwa 500 Meter von der Stelle entfernt, an der Kira zuletzt gesehen wurde. „Dass ich Kira nun wieder habe, ist das größte Geschenk, das ich in meinem Leben bekommen habe“, sagt der überglückliche Hundebesitzer.

Aber natürlich war die alte Hundedame nach so vielen Tagen ein bisschen schwach auf den Beinen. So hat Francesco Schubert seine Kira sofort in die Tierklinik Lüneburg gebracht. „Die Tierärztin meinte, sie ist trotz ihrer 14 Jahre noch sehr fit. Allerdings ist sie abgemagert und dehydriert.“ Nun wird Hündin in der Tierklinik aufgepäppelt.

