Vermisst: Betagte Hündin Kira ist verschwunden

Der Stafford-Labrador-Mischling ist in Geesthacht entlaufen. Die Suche ist nicht unproblematisch. Denn das Tier hat ein Handicap.

Geesthacht. Francesco Schubert durchlebt laut eigenen Angaben die schlimmsten Tage seines Lebens. Der 34-jährige Geesthachter ist seit Sonnabend, 18. November, auf der Suche nach seiner 14-jährigen Hündin Kira. In den sozialen Medien hat er Aufrufe gestartet. Das Tierheim Geesthacht sowie die umliegenden Polizeireviere sind informiert, dass der braune Stafford-Labrador-Mischling verschwunden ist. Doch trotz intensiver Suche fehlt von der betagten Hundedame bislang jede Spur. Nun hat der Besitzer 400 Flyer drucken lassen, die er ab sofort in Geesthacht aushängen und verteilen will.

Verschwunden ist die fast taube Hündin in der Schäferstwiete im Ortsteil Besenhorst. „Wir wohnen seit fünf Jahren hier, Kira kennt sich hier aus“, berichtet Schubert. Kira war mit seinen beiden anderen Hunden, während er im Haus tapezierte, nur für etwa fünf Minuten allein draußen. „Die machen nie Blödsinn“, so Schubert. Erst als Gitana und Kalu, wie die anderen Hunde heißen, allein zurückkehrten, stellte der Geesthachter das Verschwinden fest.

„Kira ist aufgrund ihres Alters nicht mehr gut zu Fuß. Eigentlich konnte sie nicht weit weg sein“, wundert sich Schubert. Seine Hoffnung richtet er neben Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Hilfe von Spürhunden, die auf entlaufene Artgenossen spezialisiert sind.

Hinweise nimmt Schubert auf Facebook (@Francesco Schubert) entgegen. Alternativ Tierheim, 04152/74 311, oder die Geesthachter Polizei, 04152/80 030, anrufen. Kira ist etwa kniehoch, hat kurzes braunes Fell und wiegt etwa 33 Kilogramm. Sie trägt kein Halsband.