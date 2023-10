Beliebte Eintopfaktion in Schwarzenbek beginnt wieder

DRK-Köche bereiten an zehn Wochenenden bis Mitte März 2024 deftige Speisen in der Feldküche zu. Los geht‘s mit einem Klassiker.

Schwarzenbek. Etwas Heißes braucht der Mensch – gerade wenn die Tage kürzer und vor allem kälter werden. Die freiwilligen Helfer des DRK-Ortsvereins Schwarzenbek laden seit knapp 20 Jahren zur Eintopfaktion auf dem Wochenmarkt und am DRK-Zentrum in der Bismarckstraße 9 b ein. Los geht es am Sonnabend, 4. November. Gleich zum Auftakt gibt es den Klassiker, der den Schwarzenbekern aus langjähriger Erfahrung der DRK-Köche am besten schmeckt: deftigen Erbseneintopf.

Allerdings findet die beliebte Aktion nicht mehr wie in früheren Zeiten wöchentlich, sondern im 14-täglichen Rhythmus statt. Auch die Auswahl ist eingeschränkt. Es gibt nicht mehr zwei Eintöpfe zur Auswahl, sondern nur noch ein Gericht im Wechsel. An zehn Wochenenden bis Mitte März 2024 können sich die Schwarzenbeker mit Suppe eindecken.

Frisch gekochte Eintöpfe gibt es im 14-täglichen Wechsel

Trotz der allgemeinen Preissteigerungen und der höheren Energiekosten ist der Preis gleich geblieben. Die Portion (0,5 Liter) kostet unverändert 4,50 Euro. Die erforderliche Kostenanpassung nahmen die Retter bereits im vergangenen Jahr vor und hoben den Preis von 3,70 Euro auf den jetzigen Wert an. In der Saison 2021 hatte es eine Preissteigerung um 20 Cent gegeben.

Wer seinen Eintopf nicht auf dem Wochenmarkt genießen, sondern mit nach Hause nehmen möchte, kann ein eigenes Gefäß mitbringen. Im Gegensatz zur Corona-Zeit ist jetzt auch wieder ein Verzehr am Stand möglich. Wer kein eigenes Gefäß für den Transport der Suppe hat, kann dieses für zwei Euro am Stand der DRK-Helfer kaufen.

Wer eine große Menge benötigt, kann telefonisch vorbestellen

Los geht es an beiden Standorten um 10.30 Uhr. Wer beispielsweise für eine Feier eine größere Menge Eintopf haben möchte, kann diese telefonisch unter 04151/3775 oder per E-Mail an Eintopf@drk-schwarzenbek.de bestellen. Dies ist bis Freitag um 12 Uhr mittags möglich. Danach beginnt die Zubereitung. Für Vorbestellungen gilt, dass diese am DRK Zentrum abgeholt werden müssen.

Die Eintopf-Aktion gibt es seit 2004. Initiator war der ehemalige DRK-Geschäftsführer Stefan Fehrmann. Zwei Ziele standen und stehen im Vordergrund: Zum einen üben die Feldköche die Zubereitung großer Mengen an Lebensmitteln für Katastrophenlagen wie beispielsweise das Hochwasser an der Elbe.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch interessant

Andererseits dient die Aktion nicht nur dem Training der Köche, sondern auch der Arbeit des Ortsvereins. Viele Tausend Euro sind in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten zusammengekommen, um neue Ausrüstung für die Tafel oder aber auch Ausrüstung für die Jugendarbeit anzuschaffen.