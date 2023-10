Herbstferien: Ausflüge ins Hamburg Dungeon und Kunstmuseum

Der Stadtjugendring bietet in der schulfreien Zeit ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche aus der Europastadt an.

Schwarzenbek. Seit einigen Jahren bietet der Stadtjugendring Schwarzenbek nicht nur in den Sommerferien Aktivitäten für Kinder und Jugendliche aus Schwarzenbek und Umgebung an. So hat sich „Wolfis Team“ – also die Betreuerinnen und Betreuer des Stadtjugendringes Schwarzenbek – auch für diese Herbstferien wieder einiges ausgedacht.

Hamburgs dunkle Geschichte im Dungeon

Der Stadtjugendring bietet in Kooperation mit dem Youz zwei Kreativwerkstätten an, in denen die Teilnehmer mit verschiedenen Materialien arbeiten können. Die Treffen unter dem Titel „Kreativ-Werkstatt mit Leder, Leinwand und Keramik“ finden am Freitag, 20. Oktober, und am Mittwoch, 25. Oktober, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr im Youz Schwarzenbek, Hans-Böckler-Straße 2, statt. Inhaltlich sind beide Termine identisch, sodass sie unabhängig voneinander besucht werden können und die Teilnehmer auch je Termin verschiedene Dinge herstellen können, da an einem Termin nicht Zeit genug für alle Angebote ist.

Zudem stehen drei Ausflüge im Programm: Am Sonnabend, 21. Oktober, wird es für alle Jugendlichen ab elf Jahren gruselig auf einer Tour durch „Hamburgs dunkle Geschichte – auf ins Hamburg Dungeon!“. Und für die Jüngeren ab sechs Jahren heißt es am Dienstag, 24. Oktober, im Museum für Kunst und Gewerbe „Monsterbilder basteln mit der Sesamstraßen-Ausstellung“. Beide Ausflüge werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten und starten am Schwarzenbeker Bahnhof.

Kürbisschnitzen in Worth zum Ende der Ferien

Zum Ende der zweiten Ferienwoche geht es am Freitag, 27. Oktober, traditionell in die Kürbisscheune in Worth, wo es dann heißt „Kürbisschnitzen für Halloween“. Auch die Sommerfreizeit für 2024 ist dort bereits ausgeschrieben – gebucht werden kann jedoch erst ab Dezember oder Januar, da nach den Herbstferien erst eine umfangreiche Überarbeitung der Programmplattform nötig ist. Wer den Buchungsstart jedoch nicht verpassen möchte, kann sich über eine E-Mail an anmeldung@stadtjugendring-schwarzenbek.de vormerken lassen.

Auch interessant

Die Fahrt zum Erwerb des „Jumicar-Führerschein“ ist bereits restlos ausgebucht. Für alle anderen Aktionen gibt es noch frei Plätze. Weitere Informationen zum Ferienprogramm und den einzelnen Aktionen gibt es auf der Webseite www.ferien.sjr-schwarzenbek.de. Über die Anmeldefunktion können Plätze gebucht werden.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.