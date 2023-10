In der Kürbisscheune wird Schnitzen zum Kinderspiel

Worth. Denise Ariaane Funke

Für viele Familien in der Region gehört er genauso zum Herbst wie fallende Blätter: ein Besuch in der Kürbisscheune Worth (Dorfstraße 6). 130 Sorten, ob große oder kleine Kürbisse, längliche oder runde und dazu immer wieder etwas Neues haben die Landwirte Michael und Manuela Ohle in diesem Jahr auf einer Fläche von vier Hektar angebaut. Neu in der Kürbisscheune in Worth ist dieses Mal die Sorte „Türkischer Honig“, der, wie es der Name schon vermuten lässt, einen süßlichen Geschmack hat.

Die Lieblingssorte der Ohles ist allerdings der Spaghettikürbis. Diese auf Japan stammende Sorte hat, ähnlich wie die Zucchini, ein sehr mildes Aroma. Der Name kommt vom gekochten Fruchtfleisch, das in feine „Spaghetti“ ausfasert. „Der ist superlecker und im Handumdrehen im Ofen zubereitet. Die ganze Familie liebt ihn. Die Rezepte sind variabel, etwa gefüllt mit Hack oder à la Carbonara – die Zubereitungsart ist grenzenlos“, sagt Manuela Ohle, die auf ihrer Instagram-Seite „kuerbisscheune_worth“ zahlreiche Rezepte postet.

Kürbisscheune Worth hat viel zu bieten

Die Ernte ist zwar durch den verregneten Juli eher mittelmäßig ausgefallen, der Andrang in der Kürbisscheune ist trotzdem so groß wie immer. Deshalb haben die Ohles sogar noch eine neue Scheune nur für das Kürbisschnitzen eröffnet. Dort, wo sonst die Maschinen und das Futter für die Kühe stehen, sind nun zahlreiche Tische und Stühle aufgestellt, die von großen und kleinen Schnitzkünstlern unter Beschlag genommen werden können.

Das Schnitzen wird dank der richtigen Werkzeuge und einer Anleitung zum Kinderspiel. Das Schnitzwerkzeug und Schablonen mit Motiven können gegen 2,50 Euro pro Person geliehen werden. Dann muss nur noch ein passender Kürbis ausgesucht und gekauft werden, und der Spaß kann losgehen. Wer den Kürbis an Halloween aufstellen will: „Ein geschnitzter Kürbis hält je nach Wetterlage etwa eine Woche. Angebliche Tricks zum Fixieren wie etwa Lack oder Haarspray bringen nichts“, weiß Manuela Ohle.

Ein weiteres Highlight auf ihrem Hof sind die 125 Milchkühe, die in einem frei zugänglichen Stall stehen und besonders bei den kleineren Besuchern sehr beliebt sind. An den Wochenenden werden Kürbissuppe, Kaffee und Kuchen verkauft. Die Kürbisscheune Worth hat noch bis zum 31. Oktober geöffnet, und zwar immer dienstags bis sonntags von 9.30 bis 18 Uhr.

Kürbisschnitzen auch bei Oberstadt-Treff und Bürgerverein

Auch der Oberstadt-Treff in Geesthacht bietet ein Kürbisschnitzen an. Am Montag, 23. Oktober, von 13 bis 16 Uhr können am Dialogweg 1 Kürbisse für die Halloween-Dekoration gebastelt werden. Der Kürbis muss zwar mitgebracht werden, doch Schnitzwerkzeuge sowie Vorlagen werden zur Verfügung gestellt. Dazu gibt es Kinderpunsch und Kekse. Die Kosten betragen 3 Euro pro Person. Anmeldung bis Dienstag, 17. Oktober, unter der Telefonnummer 04152/136850.

Der Bürgerverein Grünhof-Tesperhude wiederum bietet am Montag, 30. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr ein Kürbisschnitzen für Kinder im Sportlerheim an der Westerheese an. Hier werden sowohl die Kürbisse als auch Werkzeuge gestellt. Kostenpunkt: 6 Euro. Anmeldemeldeformular unter buergerverein-gruenhof-tesperhude.de.