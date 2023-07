Schwarzenbek Neuer Pumptrack im Stadtpark geht im Sommer an den Start

Einen ähnlichen Parcours wie im Foto für Radfahrer, Skater und Rollifahrer wird Ende Juli in Schwarzenbek eröffnet.

Lange fehlte es an Angeboten für Jugendliche in Schwarzenbek. Jetzt holt die Stadt zum großen Rundumschlag aus. Was noch kommt.