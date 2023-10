Abzweiger an der Bundesstraße 5 (B5) nach Neu-Gülzow bei Grünhof. Ab hier ist die Bundesstraße an drei Tagen tagsüber voll gesperrt.

Arbeiten an der Fahrbahn zwischen Grünhof und Lauenburg. Sperrung der Strecke in den Ferien. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.