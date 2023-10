Restaurant Geesthacht: Döner gibt‘s genug – Türken eröffnen veganen Imbiss

In Geesthacht eröffnet am Freitag das erste Schnellrestaurant mit ausschließlich fleischloser Kost. Die Karte kann sich sehen lassen.

Erster Imbiss in Geesthacht für Veganer weit und breit: Geschäftsführer Ümit Özsevgec (l.) und Gesellschafter Burak Kesici eröffnen am Freitag in Geesthacht.

Geesthacht. So einen Imbiss vermutet man eher im hippen Hamburger Schanzenviertel oder im schicken Eppendorf. Dort ist die entsprechende Zielgruppe zu verorten. Mitten in Geesthacht eröffnet am Freitag ein neues Schnellrestaurant. „Çiğköfte“ heißt es. Das Besondere: „Alles ist 100 Prozent vegan“, verspricht Burak Kesici. Er ist Gesellschafter und Investor, Geschäftsführer ist Ümit Özsevgec.

Benannt ist der Imbiss nach den klassischen türkischen Frikadellen Cigköfte, die auch auf der Karte stehen. Sie bestehen aus Vollkorn-Bulgur, Petersilie, Knoblauch und Tomatenmark – und einer geheimen Würzmischung für den unverwechselbaren Geschmack. Geordert werden kann scharf oder mild.

Geschmackserlebnis durch das Zusammenspiel mit Granatapfelsirup

Herzstück des Angebotes ist der Çiğköftem-Wrap in allen möglichen Größen und Zusammenstellungen (ab sechs Euro), auch als Paket bis hin zur Party-Platte (70 Euro). Das Zusammenspiel mit Granatapfelsirup sollen die Rollen zu einem wundervollen Geschmackserlebnis machen. Frisches Gemüse und gepresster Zitronensaft runden den Wrap ab.

Zudem gibt es Variationen als „Sushi“ mit entsprechenden Soßen, zudem Tacos und Burritos. Gefüllte Weinblätter, Börek und Falafel-Bällchen ergänzen die Mittelmeer-Küche. Die Gäste finden zudem Suppen und Dessert sowie Getränke.

2014 gab es eine Auszeichnung als bestes Franchise-Unternehmen

Das Unternehmen Çigköftem ist eine Franchisekette mit Sitz in Neuss, die nach der Gründung 1993 stark expandierte. Anfangs wurden ausschließlich Supermärkte mit Ciğköftem beliefert. Das Geschäft florierte, schließlich wurde ein Franchisesystem für Schnellrestaurants aufgebaut.

Mittlerweile habe Çigköftem ein Netz von über 400 Geschäften weltweit, in Deutschland würden mehr als 50 Franchise-Partner gelistet, so die Unternehmensangaben. Die Erfolgsspur wurde sogar preisgekrönt: Çiğköftem erhielt 2014 den Preis des German Design Council für das beste Franchise-Unternehmen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geesthacht wird zweiter Standort in Schleswig-Holstein nach der Landeshauptstadt

In Schleswig-Holstein gibt es eine Filiale bisher nur in der Landeshauptstadt Kiel. Und ab Freitag nun auch in Geesthacht. Zum Kennenlernen soll es Eröffnungsangebote geben. Burak Kesici und Ümit Özsevgec versprechen sich viel vom Standort. Er liegt zentral an der Geesthachter Straße 7 bei der Bushaltestelle nach Bergedorf.

Eine Handvoll Parkplätze gibt es direkt vor der Ladentür für Selbstabholer oder auch Gäste, die im Imbiss essen wollen. Es gibt elf Sitzplätze. Ein Lieferservice ist in Planung. Zum Start wurden zwei Mitarbeiter angeworben, wobei Ümit Özsevgec im Laden mitarbeitet. Später soll auf vier Mitarbeiter aufgestockt werden.

Immer mehr Veganer – auch in Geesthacht

„In Geesthacht gibt es sieben Döner-Grills und vier Pizzaläden“, hat Burak Kesici ermittelt. Aber so ein Angebot fehlte einfach. In den sozialen Netzwerken im Internet hat man sich schon bekannt gemacht, „Die Rückmeldungen waren sehr positiv“, sagt Burak Kesici. Es gebe mittlerweile sehr viele Veganer, auch in Geesthacht.

Auch noch interessant

So sind die beiden optimistisch, dass der Laden auch in Geesthacht brummen wird: „Das Produkt schmeckt einfach. Auch ohne Fleisch“, versprechen sie. Am Freitag, 6. Oktober, ist um 13 Uhr Eröffnung. Danach wird täglich um 12 Uhr aufgeschlossen. Feierabend ist um 21 Uhr, am Sonnabend geht es bis 22 Uhr.