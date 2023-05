Kommunalwahl 2023 im Herzogtum Lauenburg: Corona-Test positiv – kann ich trotzdem zur Wahl gehen?

Wie sind künftig die Machtverhältnisse in der Ratsversammlung Geesthacht? Darüber entscheiden die Bürger am Sonntag. Die Sitzungen des Parlaments werden auch nach der Corona-Pandemie live aus dem Ratssaal gestreamt.

Ratzeburg. 163.322 Menschen sind am Sonntag im Kreis Herzogtum Lauenburg zu den Wahlen von Gemeindevertretungen, Stadtverordneten- beziehungsweise Ratsversammlung Geesthacht sowie dem Kreistag aufgefordert. Die bemerkenswert hohe Zahl ist Ergebnis mehrerer Faktoren.

Die Einwohnerzahlen vieler Kommunen im Kreis sind seit 2018 gewachsen, besonders im Hamburger Speckgürtel. Größere Bedeutung für die Kommunalwahlen haben andere Entwicklungen: Wahlberechtigt zur Kommunalwahl sind nicht nur die im Kreisgebiet lebenden EU-Ausländer sondern auch alle Bürger ab 16 Jahren. Bei Bundestagswahlen gilt das Wahlrecht ab 18 Jahren.

Kommunalwahl im Herzogtum Lauenburg: Wahllokale öffnen um 8 Uhr

Am Sonntag öffnen um 8 Uhr in 132 Städten und Gemeinden des Kreises die Wahllokale. Schluss ist überall um 18 Uhr. Dann beginnen die Wahlvorstände in den kreisweit 232 Abstimmungslokalen mit der Auszählung. Zunächst werden die Ergebnisse für den Kreistag ermittelt, in dem eine Schwarz-Grüne Koalition die vergangenen fünf Jahre die Mehrheit hatte. Anschießend folgt die Auszählung für die Städte und Gemeinden. Am Ende sind die Bürgermeisterwahl in Büchen und ein Bürgerentscheid in Salem an der Reihe.

Um den Einzug in den Kreistag bewerben sich elf Parteien beziehungsweise Wählerinitiativen. Neben den Etablierten zählen dazu auch AfD und Freie Wähler, außerdem die Tierschutzpartei, die Basis, die Partei sowie neu die Wählergemeinschaft Aktive Bürger Büchen (ABB). Dem Kreistag in Ratzeburg gehörten in der vergangenen Wahlperiode 49 statt 45 Abgeordnete an. Die CDU hatte 2018 zwei Überhangmandate errungen. Um das Gesamtergebnis nicht zu verfälschen, erhielten SPD und Grüne je ein Ausgleichsmandat.

Kleine Parteien wollen für Fraktionsstatus kooperieren

Die Festlegung des Landes, dass Fraktionen in der Regel eine Mindeststärke von drei Mitgliedern haben sollen, hat für erheblichen Ärger in kleineren Parteien und Wählervereinigungen gesorgt. In Geesthacht laufen zwischen FDP und Bürger für Geesthacht (BfG) bereits Vorgespräche zur Bildung einer Fraktionsgemeinschaft.

„Das ist die Einführung der 10-Prozent-Klausel durch die Hintertür. Beiräte haben dann mehr Recht als Ratsmitglieder“, ärgert sich FDP-Spitzenkandidat Jörg Kunert mit Blick auf die deutlichen beschnittenen Möglichkeiten ohne Fraktionsstatus. In der abgelaufenen Wahlperiode stellte die FDP drei Ratsmitglieder (8,7 Prozent) und die BfG zwei (6,4).

Briefwahl kann bis Sonntagmittag beantragt werden

Wer am Wochenende feststellt, dass er oder sie versäumt hat, Briefwahl zu beantragen, hat Sonntag noch bis 12 Uhr dazu Gelegenheit. „Dann muss der Antrag beim jeweils zuständigen Gemeindewahlleiter eingegangen sein“, erläutert Karsten Steffen, stellvertretender Kreiswahlleiter. Auch wer auf den letzten Drücker wählen möchte, um 18 Uhr müssen der oder die Stimmzettel abgegeben sein.

Was tun, wenn die Wahlbenachrichtigung verschwunden ist?

Wahlberechtigte, die ihre Wahlbenachrichtigung verbummelt haben, für die gibt es einen einfacheren Weg. Sie gehen mit ihrem Personalausweis oder Pass in ihr Wahllokal. Der jeweilige Wahlvorstand klärt dann, dass die Person tatsächlich in der Wählerliste steht und nicht etwa Briefwahl beantragt wurde. So soll ausgeschlossen werden, dass jemand doppelt abstimmt.

Wählen ist auch mit Corona-Infektion möglich

Wer überlegt, ob er trotz Symptomen oder positivem Corona-Test wählen kann, hat freie Bahn, sollte die anderen Menschen aber zumindest mit einer Atemmaske gegen eine Infektion schützen. Steffen: „Es gelten nur noch die allgemeinen Regeln, es gibt keine Corona-Beschränkungen mehr.“ Das sei folgerichtig, „es besteht ja auch keine Testpflicht mehr“.