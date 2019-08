BUND-Chef Braasch fährt seit 23 Jahren mit der Bahn zur Arbeit

Seit fast 23 Jahren steigt Manfred Braasch morgens in den Pendlerzug Richtung Hamburger Innenstadt. Abends geht’s auf Schienen wieder heimwärts.

Lüneburg/Harburg. Bahnfahren gehört zu seinem Berufsleben. Seit fast 23 Jahren steigt Manfred Braasch morgens gegen acht Uhr in den Pendlerzug Richtung Hamburger Innenstadt. Abends geht’s ebenfalls auf Schienen heimwärts. „Das Angebot ist in den Jahrzehnten deutlich gewachsen, ebenso die Zahl der Fahrgäste“, sagt Braasch. Der Geschäftsführer des BUND Hamburg freut sich darüber, dass das umweltfreundliche Verkehrsmittel so gefragt ist. Und kann sich überhaupt nicht vorstellen, die Strecke tagtäglich mit dem Auto zurückzulegen.