Buxtehude. Lars Haider liest aus dem zweiten Teil seiner Hammerstein-Reihe: Welche Rolle Udo Lindenburg dabei spielt und wo es Tickets gibt.

Statt Krimi auf der Leinwand gibt es im City Kino Buxtehude demnächst Krimi auf die Ohren: Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, kommt mit seinem neuen Roman „Ich lieb´ Dich überhaupt nicht mehr“ am Montag, 13. Mai (19.30 Uhr) auf Einladung der Altstadt-Buchhandlung in das Kino an der Bahnhofstraße und liest aus dem zweiten Teil seiner Krimireihe um den Lokalreporter Lukas Hammerstein.

Lars Haiders Krimis heißen wie Songs von Udo Lindenberg

Besucher der Veranstaltung können sich auf einen amüsanten Abend freuen, denn Haiders Buch ist nicht nur gespickt mit vielen Anspielungen auf reale (Hamburger) Geschehnisse und Personen, sondern ebenso mit viel Humor.

Großer Tag: Udo Lindenberg bei der Verleihung der Ehrenbürger-Würde der Freien und Hansestadt Hamburg. © THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES | Thorsten Ahlf

Allerdings vor einem ernsten Hintergrund: Im zweiten Fall der Hammerstein-Serie geht es um den kometenhaften Aufstieg der Klimabewegung Fridays for Future, deren charmante und hübsche Frontfrau sowie um übergriffige Männer.

Ehe sich Haiders Held Hammerstein versieht, steckt er zum zweiten Mal nach dem Debüt „Einer muss den Job ja machen“ mittendrin in einem spannenden Kriminalfall. Bei der Lösung wird der Zeitungsreporter wieder von Dackeldame Finchen und seinem treuen Kumpel Udo Lindenberg unterstützt.

Abendblatt-Chefredakteur ist selbst ein großer Krimi-Fan

Zu dem Kult-Musiker pflegt der Abendblatt-Chefredakteur auch im wahren Leben eine echte Freundschaft. Haider leitet das Abendblatt seit 2011. Sein erstes Buch „Olaf Scholz. Der Weg zur Macht“ wurde bald nach seinem Erscheinen im Jahr 2021 ein Spiegel-Bestseller und machte Haider zum gefragten Kanzler-Kenner in Nachrichtensendungen und Talkshows.

Mehr Kulturtipps aus der Region

Aus diesen Erfahrungen entwickelte der Chefredakteur gleich eine nächste Buchidee: 2022 erschien „Das Phänomen Markus Lanz - Auf jede Antwort eine Frage“.

Ein Jahr später ging der Abendblatt-Chefredakteur und begeisterte Krimi-Leser unter die Krimiautoren und erfand seinen schlaksigen Hamburger Ermittler Lukas Hammerstein. Das dritte Buch aus der Serie erscheint bereits im September und trägt ebenfalls den Titel eines Lindenberg-Songs: „Hinterm Horizont geht’s weiter“.

Lars Haiders zweites Buch aus der Hamburg-Krimi-Reihe heißt wie ein Lindenberg-Song: „Ich lieb‘ Dich überhaupt nicht mehr“. © Hoffmann & Campe | Hoffmann & Campe

Neuer Krimi von Lars Haider: Hier gibt es Tickets für die Lesung

Tickets für die Lesung am kommenden Montag im City Kino Buxtehude gibt es für 15 Euro in der Altstadt-Buchhandlung Buxtehude sowie über die Homepage des City Kinos und direkt im Kino an der Bahnhofstraße 11.