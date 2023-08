„Einer muss den Job ja machen“ : Lars Haider stellt im Thalia Theater seinen Krimi vor

Hamburg. Lars Haider startet eine Krimireihe, die in Hamburg spielt. „Einer muss den Job ja machen“ ist der erste Fall des Hamburger Lokalzeitungsreporters Lukas Hammerstein. Eigentlich will der werdende Vater Hammerstein nach der Eröffnung der Elbphilharmonie und vor allem nach den G20-Krawallen nur noch eines: seine Ruhe. Oder besser noch: ein Sabbatical ohne Kontakt in die Redaktion.

Doch dagegen hat nicht nur Dackeldame Finchen etwas, die er bei sich zu Hause aufgenommen hat. Als plötzlich der erste Journalist ermordet wird und die Polizei ratlos bleibt, muss Hammerstein ran – getreu dem Motto „Einer muss den Job ja machen“.

„Einer muss den Job ja machen“: Lars Haider veröffentlicht erste Krimireihe

Wen der Krimi-Titel des Abendblatt-Chefredakteurs an einen bekannten Hamburger Hotel-Bewohner erinnert: Wo Udo draufsteht, ist auch Udo drin. Schließlich sind der Reporter und der Rockstar eng befreundet. Und auch sonst gibt es so manche Parallele zum echten Leben, die Ähnlichkeiten mit Hamburger Persönlichkeiten sind natürlich reiner Zufall.

Einer muss den Job ja machen ein Krimi von Lars Haider

Foto: Anna-Marie Mamar / Hoffmann & Campe / Anna-Marie Mamar

Buchpremiere ist am 3. September im Thalia Theater. Lars Haider wird gemeinsam mit Moderatorin Laura Karasek auf der Theaterbühne über seinen Roman „Einer muss den Job ja machen. Hammersteins erster Fall“ sprechen.

Beginn: 19 Uhr. Eintrittskarten zu 29 Euro (ermäßigt 15 Euro, zzgl. Gebühren) gibt es in der Abendblatt-Geschäftsstelle (Großer Burstah 18– 32), unter 040/30 30 98 98 sowie abendblatt.de/leserevent. Der Roman ist vom 4. September an im Buchhandel erhältlich.